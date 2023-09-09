В Техасе обнаружили кошку, которая ворует вещи у своих соседей (видео)

Хозяйка кошки отметила, что сначала домашняя любимица брала вещи только дома, однако позже стала "воровать" у соседей.

В городе Кати, штат Техас, появилась кошка-воришка по имени Клео. Домашний питомец стал предметом разговоров в городе из-за того, что этим летом неоднократно забирал вещи из домов соседей. Об этом рассказала владелица животного Джин Уит изданию KHOU-11.

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На видео женщины показано, как ее кошка Клео приносит в свой дом множество предметов одежды, тряпок и других вещей. По ее словам, все начиналось довольно невинно в ее собственном доме, однако кошке стало этого мало и она начала ходить к соседям.

Клео принесла так много вещей, что Уит поставила во дворе своего дома стол и написала табличку, которая гласит: "Мой кошка — вор. Пожалуйста, просмотрите ее добычу и заберите свои вещи". Предварительно женщина постирала все находки пушистого клептомана.

Кроме того хозяйка кошки с необычным умением сказала, что Клео, похоже, "не раскаивается", но она хотела бы "попросить прощения от ее имени".

"Я хочу извиниться, потому что некоторые вещи, которые она принесла домой, например женское корректирующее белье, довольно дороги", — сказала Уит. — Пара соседей рассказали мне, что она забралась в их дом через окно".

Можно было бы подумать, что соседи расстроятся из-за пропажи своих вещей, но Клео завоевала хорошую репутацию и теперь стала сенсацией в социальных сетях.

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