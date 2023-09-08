Рианна анонсировала возвращение линии Fenty X Puma (фото, видео)

Дебют успешной коллаборации состоялся 8 лет назад.

35-летняя американская певица и бизнесвумен Рианна, которая недавно стала мамой во второй раз, сообщила в своем Instagram-аккаунте перезапуске своей коллекции Avanti с Fenty X Puma.

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"Мы вернулись… вновь представляем Avanti", — подписала артистка пост и добавила смайлик с футбольным мячом.

Рири позировала в двух разных нарядах — черном и сером — вокруг декораций, похожих на огромный разобранный футбольный мяч. Волосы певицы были зачесаны назад, а макияж сделан с переливающимися тенями для век и ягодным блеском для губ.

Обувь новой коллекции представлена в различных размерах для мужчин, женщин и детей.

"На этот раз мы расширили наши творения до детей, потому что я эгоистично хочу, чтобы мои мальчики были во всем, что мы с их отцом носим или создаем, — сказала Рианна Vogue. — Нам пришлось расширить эту линию на детей, чтобы вся семья могла принять в этом участие".

Кроссовки Avanti представляют собой гибрид футбольных бутс King, ставших знаменитыми футбольной звездой Пеле в 1968 году, и кроссовок бренда Easy Rider. Обувь продается по цене 160 долларов для взрослых, 95 долларов для дошкольников и 80 долларов для младенцев.

Стильная обувь представлена в черно-белом или серебристом цвете, имеет винтажный кожаный верх и резиновую подошву. Fenty x Puma стартовали еще в 2015 году, и Рианна назвала этот перезапуск "своего рода воссоединением семьи".

"Возвращение в Puma в качестве мамы, в новом пространстве, открыло новые перспективы и идеи", — добавила артистка.

Ранее Фокус писал, что стало известно, как Рианна назвала второго сына.