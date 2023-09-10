Сальма Хайек показала купальник для бархатного сезона (фото)

Звезда экрана показала себя без макияжа на фоне океана.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек продемонстрировала купальник для бархатного сезона — отдых в начале осени. Снимками звезда "Вечных" делится в своем Instagram с более 26 млн подписчиков.

Знаменитость предстала на фоне океана в эффектном купальнике с черно-белыми узорами. К пляжному образу в сентябре Сальма Хайек добавила васильковую накидку и золотое колье. Волосы актрисы были распущены, она предстала на фото без макияжа.

В частности, звезда экрана продемонстрировала светлый маникюр на коротких ногтях.

"Что не так с воскресным блюзом? Азул!!!" — отметила мама одного ребенка.

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Сальма Хайек

"Люблю все ваши наряды!!! Как вы никогда не выходите из моды?", "Ты идеальная... прекрасная русалка, ты часть моря", "Все еще самое прекрасное создание, которое когда-либо существовало", — комментируют новый снимок фолловеры жены французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Напомним, Сальма Хайек и Анджелина Джоли сводили своих детей на ужин.

Также Фокус писал о праздновании 57-го дня рождения Сальмы Хайек.