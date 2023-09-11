Блогерша Настя Талпа сыграла роскошную свадьбу в Киеве
Участница проекта "Пара на миллион" Анастасия Талпа вышла замуж за бизнесмена Богдана Скальницкого.
Известная украинская блогерша и флористка Настя Талпа вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Богдан Скальницкий. Настя уже взяла фамилию мужа и даже сменила ники в соцсетях. Об этом пишет 24tv.
Выездную церемонию после венчания пара устроила за городом. Свой первый свадебный танец молодожены танцевали под живое выступление певицы Анны Тринчер.
Также гостей своим выступлением порадовала группа "ТІК" с хитом "Вчителька" и исполнитель Velboi с песней "Гуси".
Подарков тоже было немало. Друг пары, харьковский блогер Денис Поветкин подарил им белый лимузин. А другой друг пары отправил пять тысяч долларов на ВСУ.
Для Насти это второй брак. Первый раз Настя замужем за бизнесменом Дмитрием Талпой. В этом браке родилась дочь Мелания.
К слову, новый муж флористки с ней подружился.
Кто такая Настя Талпа?
Настя прославилась, приняв участие в реалити-шоу "Пара на миллион" где она принимала участие с известным украинским юмористом Марком Куцеваловым из "Лиги смеха".
Занять первое место им не удалось, поскольку победу одержали Денис Семенец и Виктория Шрамко. Отношения Марка и Насти после шоу закончились. Сама она честно признавалась, что "пришла за миллионом".
"Моему ребенку тогда было 2 года, я сама воспитывала. А тут еще у меня удалили страницу в инстаграмм и у меня не было денег, а чтобы с нуля подняться к топ-блогеру, это было очень тяжело, поэтому пошла на такой проект", — говорила Настя. В итоге ей удалось стать известным блогером, а отношения с Марком были короткими и закончились сразу после шоу.
"Мы три месяца жили в одном доме, это было все реально. Сначала он был таким непонятным, а потом стал обычным парнем, и мы много общались наедине и у нас начались отношения. Я жила в Одессе, он в Киеве. Заканчивается проект, он там остается, а потом за мной приезжает папа", — пояснила Настя.
Напомним, ранее Фокус писал о самых роскошных и ярких свадьбах ушедшего лета.