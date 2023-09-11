Блогерша Настя Талпа сыграла роскошную свадьбу в Киеве

Участница проекта "Пара на миллион" Анастасия Талпа вышла замуж за бизнесмена Богдана Скальницкого.

Известная украинская блогерша и флористка Настя Талпа вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Богдан Скальницкий. Настя уже взяла фамилию мужа и даже сменила ники в соцсетях. Об этом пишет 24tv.

Выездную церемонию после венчания пара устроила за городом. Свой первый свадебный танец молодожены танцевали под живое выступление певицы Анны Тринчер.

Выступление Анны Тринчер

Также гостей своим выступлением порадовала группа "ТІК" с хитом "Вчителька" и исполнитель Velboi с песней "Гуси".

Подарков тоже было немало. Друг пары, харьковский блогер Денис Поветкин подарил им белый лимузин. А другой друг пары отправил пять тысяч долларов на ВСУ.

Денис Поветкин подарил паре белый лимузин

Для Насти это второй брак. Первый раз Настя замужем за бизнесменом Дмитрием Талпой. В этом браке родилась дочь Мелания.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

К слову, новый муж флористки с ней подружился.

Кто такая Настя Талпа?

Настя прославилась, приняв участие в реалити-шоу "Пара на миллион" где она принимала участие с известным украинским юмористом Марком Куцеваловым из "Лиги смеха".

Занять первое место им не удалось, поскольку победу одержали Денис Семенец и Виктория Шрамко. Отношения Марка и Насти после шоу закончились. Сама она честно признавалась, что "пришла за миллионом".

"Моему ребенку тогда было 2 года, я сама воспитывала. А тут еще у меня удалили страницу в инстаграмм и у меня не было денег, а чтобы с нуля подняться к топ-блогеру, это было очень тяжело, поэтому пошла на такой проект", — говорила Настя. В итоге ей удалось стать известным блогером, а отношения с Марком были короткими и закончились сразу после шоу.

"Мы три месяца жили в одном доме, это было все реально. Сначала он был таким непонятным, а потом стал обычным парнем, и мы много общались наедине и у нас начались отношения. Я жила в Одессе, он в Киеве. Заканчивается проект, он там остается, а потом за мной приезжает папа", — пояснила Настя.

Напомним, ранее Фокус писал о самых роскошных и ярких свадьбах ушедшего лета.