Памела Андерсон без макияжа посетила модный показ в Нью-Йорке

София Ричи и Памела Андерсон были в первом ряду показа Proenza Schouler на Неделе моды в Нью-Йорке.

Памела Андерсон и София Ричи — лишь две знаменитости, присутствовавшие на показе Proenza Schouler Ready to Wear во время Недели моды в Нью-Йорке. Звезда "Спасателей Малибу" и дочь певца Лайонела Ричи сидели рядом в первом ряду. Памела выглядела потрясающе без макияжа и обилия косметики. С недавних пор она отказалась от привычки краситься. Об этом пишет Daily Mail.

56-летняя Памела Андерсон выглядела прекрасно в длинном черном платье с блестящим лифом с воротником и рукавами длиной три четверти.

Памела Андерсон и София Ричи Фото: Getty Images

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Она убрала волосы в гладкую прическу и, верная своему новому правилу игнорировать макияж, явилась на показ без косметики на лице.

Надо отметить, что Памела Андерсон и София Ричи стали немногими из знаменитостей на показе Proenza Schouler Ready to Wear во время Недели моды в Нью-Йорке.

Кроме них показ коллег-дизайнеров посетил дизайнер Марк Джейкобс и актриса Томми Дорфман из "13 причин почему".

Сам показ был довольно интересным. У Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса появилась новая монограмма. Это абстрактная PS, которая больше похожа на символ бесконечности, чем на буквы.

Сам показ проходил в штаб-квартире Phillips на Парк-авеню.

В коллекции представили выбеленные джинсы, черные кожаные пальто, ветровки и сетчатые платья, сделанные из лент.

Напомним, ранее стало известно, что Памела Андерсон заключила новый модельный контракт с Pandora и стала звездой рекламного кампейна, демонстрируя свою естественную красоту и три новые коллекции бриллиантов, созданных в лаборатории.

Памела Андерсон

С недавних пор модель и актриса живет в Канаде, откуда она родом, в доме своей бабушки, продав особняк в Малибу. И проводит время на огороде, где выращивает овощи для своего стола. Памела Андерсон одной из первых звезд открыто заявила о том, что соблюдает вегетарианскую диету, не носит кожу и мех и защищает права животных.