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Стиль жизни

Памела Андерсон показала свои веснушки на снимке без макияжа (фото)

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Фото: pamelaanderson/instagram | Памела Андерсон показала себя без макияжа

Знаменитость порадовала 3 миллиона своих подписчиков естественной красотой.

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55-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон получила получила множество лестных комментариев от своих поклонников, опубликовав в Instagram-аккаунте фотографию без макияжа.

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На снимке звезда "Спасателей Малибу" предстала без макияжа и продемонстрировала свои веснушки. Она позировала для кадра крупным планом с белой морской ракушкой в руках, закрыв ею один глаз. Актриса была в бежевом свитере и золотом ожерелье.

"Никогда не поздно… расцвести", — напомнила своим поклонникам знаменитость.

"Никогда я не видел такого великолепного цветка, вы вдохновляли меня, когда я был подростком, и до сих пор являетесь вдохновлением", — похвалил один из преданных подписчиков. Другой восторженно отметил: "Как мне нравятся твои веснушки!!!"

В недавнем интервью журналу Elle Андерсон рассказала, что она практически перестала делать макияж после смерти ее визажиста Алексис Фогеля в 2019 году.

"Я просто почувствовала, что без Алексис мне просто лучше не наносить макияж", — сказала Памела.

Напомним, Памела Андерсон, которая после шести браков так и не смогла построить счастье с мужчинами, нашла утешение в своих сыновьях. Она является матерью 26-летнего Брэндона Томаса и 25-летнего Дилана Джаггера, которых родила в браке с барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли. В День матери оба сына поздравили ее с праздником и подарили ей роскошные букеты.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон появилась на ковровой дорожке в сопровождении старшего сына Брэндона.