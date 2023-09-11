Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер поцеловались на теннисном турнире

Пара перестала скрывать свои отношения. Тимоти и Кайли не скрывались от фотографов во время финала мужского одиночного разряда на US Open в Нью-Йорке.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер посетили самый теннисный турнир US Open. Они с концерта Бейонсе перестали скрывать свои отношения и на трибунах, наблюдая за тем, как Новак Джокович побеждает россиянина Даниила Медведева. Тимоти и Кайли обнимались и целовались. Об этом пишет Hello Magazine.

25-летняя Кайли и 27-летний Тимоти обнародовали свой роман, вместе наслаждаясь шоу Бейонсе в Лос-Анджелесе в понедельник.

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Их видео с теннисного турнира было опубликовано в Instagram- аккаунте Us Open.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на Us Open

В клипе они изображены следящими за происходящим, а затем аплодирующими вместе с остальной публикой.

Ранее они посетили ужин в рамках Недели моды в Нью-Йорке, организованной дизайнером Хайдером Акерманном и брендом по уходу за кожей Augustinus Bader. За столом Тимоти и Кайли сидели рядом и не сводили друг с друга глаз.

Актер и звезда реалити-шоу начали встречаться еще в апреле этого года, но они скрывали свои отношения и не говорили о своем романе. Сейчас они также не дают комментариев, но прятаться от фотографов прятаться перестали. Инсайдеры говорят, что Тимоти хорошо ладит с двумя детьми Кайли от рэпера Трэвиса Скотта. Их дочь Сторми родилась в 2018 году, а сын Эйр родился в феврале 2022 года.

Тимоти Шаламе ранее встречался с Лили-Роуз Депп, которая сейчас в отношениях с исполнительницей 070 Shake.

Кайли и Тимоти не были единственными звездами, которые посетили финал мужского одиночного разряда на US Open.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на Us Open Фото: Getty Images

Увидеть своими глазами напряженный матч между Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым, который закончился победой Джоковича пришли множество звезд.

На трибунах видели Джастина Тимберлейка, Кита Урбана и Николь Кидман, Леонардо Ди Каприо, Эмили Ратаковски, Джастина Теру

А актер Мэттью Макконахи приехал в Нью-Йорк из Алабамы специально для теннисного турнира.

Напомним, ранее Кайли Дженнер видели на концерте Бейонсе с сумочкой из чистого серебра. К слову, на теннисный матч она оделась куда скромнее, подражая своему спутнику. Тимоти Шаламе предпочитает обычный молодежный стиль.