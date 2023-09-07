Кайли Дженнер сходила на концерт с сумочкой из чистого серебра
Кайли Дженнер продемонстрировала на концерте Бейонсе редкую серебряную мини-сумку Hermes стоимостью 60 тысяч долларов.
Кайли Дженнер на днях произвела фурор, когда целовалась с Тимоти Шаламе на концерте Бейонсе. Но особого внимания заслуживает и ее оригинальный аксессуар: сумка из чистого серебра. Об этом пишет Daily Mail.
26-летняя звезда реалити-шоу постаралась соответствовать серебристому дресс-коду, который был принят на последнем концерте Бейонсе. Она дополнила свое мини-платье без бретелек небольшой серебряной сумочкой, которая стоит около 60 тысяч долларов.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
На звездном концерте по случаю дня рождения Бейонсе она была замечена с редкой серебряной сумкой Hermès Mini Kelly 15 из стерлингового серебра.
В сумочке 1990-х годов также имеется ремешок, полностью выполненный в фирменном дизайне люксового бренда Chaîne D'Ancre, который часто встречается в их браслетах.
В прошлом сумочка, которая считается "шедевром" и входит в "пятерку самых особенных сумок в мире", продавалась на аукционе по относительно низкой цене примерно за 50 тысяч долларов.
Но сумочка не была главной новостью. Основательница Kylie Cosmetics также подтвердила свой роман с 27-летним Тимоти Шаламе , когда они обменялись несколькими поцелуями на концерте.
Кайли и ее новый кавалер впервые появились на публике как пара.
Впервые Кайли и Тимоти заподозрили в романе в апреле этого года. Считается, что у Дженнер и Шаламе завязался роман после посещения показа мод Жана-Поля Готье в конце января.
В последние месяцы пара была замечена на свиданиях в особняке Шаламе в Беверли-Хиллз.
Ранее Кайли Дженнер была в длительных отношениях с рэпером Трэвисом Скоттом.
Пара начала встречаться в 2017 году, несколько раз расставалась и сходилась вновь, но окончательно рассталась в конце 2022 года.
У бывшей пары двое детей — пятилетняя дочь Сторми и 19-месячный сын Эйр.
Напомним, ранее ходили слухи о расставании Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе в начале августа 2023 года.