Виктория Бекхэм сошьет свадебное платье для коллеги из Spice Girls

Мелани Браун, известная, как Мел Би, готовится к свадьбе с женихом Рори Макфи.

48-летняя звезда группы Spice Girls, Мелани Браун, сейчас готовится сыграть свадьбу со своим давним бойфрендом Рори Макфи и уже сообщила, что ее знаменитая коллега по культовой группе Виктория Бекхэм разрабатывает для нее платье мечты. Об этом пишет Daily Mail.

Мел Би раскрыла интимные подробности своей предстоящей свадьбы. Певица сказала, что свадьбу хочет провести церемонию в одном из самых известных свадебных мест в Англии.

"Поскольку у меня есть степень MBE, я могу выйти замуж в том же месте, где принцесса Диана вышла замуж за Чарльза. Я все еще жду ответа из собора Святого Павла в Лондоне. Мы заполнили все формы и просто ждем, что нам расскажут", — сказала она.

Мел Би похвасталась, что Виктория Бекхэм уже согласилась создать для нее гламурное свадебное платье.

"Как только я назначу дату, я пойду за свадебным платьем. Виктория Бекхэм хочет сделать это для меня", — добавила она.

В августе Мел Би рассказала, что нашла утешение и уверенность в своем женихе Рори Макфи после семи лет брака со своим бывшим Стивеном Белафонте.

Мелани Браун и Рори Макфи

Белафонте жестоко обращался с ней и избивал. Роман с Макфи стал для Мелани неожиданностью и спасением.

Она сказала, что, несмотря на то, что знала Макфи как надежного друга семьи, их отношения застали ее врасплох. После развода с Белафонте в 2017 году Мел Би начала уже на следующий год жить вместе с Макфи.

Их отношения стали более серьезными в следующем году, когда Мел вернулась в Великобританию для участия в реюнион-туре Spice Girls .

Утверждается, что стилист Рори Макфи из Лидса опустился перед ней на одно колено, чтобы сделать ей предложение в роскошном загородном отеле Cliveden House в Беркшире. Рори подарил Мелани бриллиантовое кольцо за 100 тысяч фунтов стерлингов в ноябре 2022 года.

У Мелани Браун есть трое детей от бывших отношений.

В 1998 году Мел Би вышла замуж за танцора Джимми Гулзара. У них родилась дочь Феникс Чи. Брак продлился два года. А в 2008 году Мелани встречалась с актером Эдди Мерфи. Уже после их расставания родилась дочь Эйнджел.

От брака с продюсером Стивена Белафонте Мелани Браун родила дочь Мэдисон.

В своих мемуарах, вышедших в 2018 году, Браун призналась, что в 2014 году она пыталась покончить с собой, приняв двести таблеток аспирина. Она пояснила, что больше не могла выносить издевательства мужа, который завел роман с их няней Лорейн Жиль, и именно Мелани пришлось оплатить ее аборт. После чего Жиль подала на нее в суд, заявив, что у нее был роман с певицей, а не с ее мужем. Белафонте также заявил, что его жена принимала тяжелые наркотики.

Напомним, ранее стало известно, что семья Бекхэмов поссорилась с принцем Гарри и Меган Маркл. Меган решила, что Виктория и Дэвид сливали про нее информацию прессе. Бекхэмы были оскорблены подозрениями и оборвали все связи с герцогами Сассекскими.