Звездный десант: Кара Делевинь и Дженнифер Лопес посетили показ Ральфа Лорена

В последний раз Ральф Лорен был в календаре Недели моды в Нью-Йорке в сентябре 2019 года. И шоу этого года всем запомнилось гламурным зрелищем и звездами в первом ряду.

Сейчас в Нью-Йорке продолжается Неделя моды и накануне в Нью-Йорке прошел показ Ralph Lauren. Шоу посетили звезды первой величины: Джулианна Мур, Дайан Китон, Дженнифер Лопес и Аманда Сейфрид. Об этом пишет People.

Показ прошел не на Уолл-стрит, как в 2019 году, а на пустом складе на окраине Бруклинской военно-морской верфи.

Гости показа Ральфа Лорена

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И для показа своего любимого дизайнера в Бруклин приехали звезды первой величины, которые заняли первый ряд.

Дженнифер Лопес на показе Ralph Lauren Фото: Getty Images

За четыре года отсутствия Ральфа Лорена в расписании на модной сцене Нью-Йорка произошла смена поколений и подиумы заполнили молодые дизайнеры. Однако, вернувшись, ветеран моды Лорен показал потрясающее шоу. Напомним, свою карьеру дизайнера Ральф начал в далеком в 1967 году.

Дайан Китон на показе Ralph Lauren Фото: Getty Images Аманда Сейфрид на показе Ralph Lauren Фото: Getty Images

Весенняя коллекция 2024 года узнаваема по фирменным мотивам Ralph Lauren, но она также открыла новые горизонты. Модели показали наряды из самой американской ткани – джинсовой, которая сочеталась с шифоном и тюлем, а также была расшита блестками и бисером.

Завершало показ золотое платье из ламе с открытыми плечами, которое представила Кристи Тарлингтон. И оно произвело настоящий фурор.

Кристи Тарлингтон на показе Ralph Lauren

Огромные пряжки ремней с логотипом Ralph Lauren широко использовались повсюду, в том числе в третьей группе образов, которые взяли знаменитую отправную точку Лорен — мужские галстуки, превратили их в шелковые платки, а затем обернули и драпировали в удобные для ношения вещи: топы с бретельками, саронги и пижамные штаны.

Кара Делевинь на показе Ralph Lauren Фото: Getty Images

Также в этом разделе были шелковые платья, скроенные по косой, как наряды эпохи "Золотого века Голливуда", с глубокой бахромой по краям и платья с лифом крест-накрест — одна из тех невероятных комбинаций, которые Лорен делает так убедительно хорошо.

Показ Ralph Lauren

"Это было красиво и вдохновляюще, как всегда Ralph Lauren. Каждый раз, когда он что-то проектирует, я чувствую, что моему шкафу это нужно", — пошутила певица Шерил Кроу, которая была на показе.

За шоу последовал ужин в другом зале с широкими деревянными полами и хрустальными люстрами.

Напомним, ранее на показе в рамках Недели Моды в Нью-Йорке появилась Памела Андерсон, которая потрясающе выглядела без макияжа.