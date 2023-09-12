Бьянка Цензори снова появилась в Италии в провокационном наряде (фото)

Жена Канье Уэста остается верной себе и продолжает испытывать терпение итальянцев.

Несмотря на угрозу штрафа и даже тюремного заключения за неподобающие наряды и поведение в Италии, предполагаемая жена американского рэпера Канье Уэста, 28-летняя Бьянка Цензори, продолжает эпатировать консервативную публику Аппенинского полуострова. Так, девушку вместе с ее возлюбленным заметили во Флоренции, где та снова появилась в весьма провокационном наряде, пишет Daily Mail.

Она продемонстрировала невероятно пышную грудь, надев топ без бретелек телесного цвета, похожий на бюстгальтер, который едва удерживал ее бюст. К нему она подобрала подходящие по цвету плотные колготки и прозрачные туфли на каблуке. Свои короткие черные волосы Бьянка аккуратно разделила боковым пробором и зачесала за уши. В одном ухе у нее было несколько сережек-кафов, а на левую руку надела пару колец.

Если Цензори была, мягко говоря, слегка одетой, то ее супруг традиционно выбрал черную свободную одежду, а лицо замотал чем-то наподобие футболки. Глаза рэпер спрятал за темными очками. Вместо обуви на нем были черные носки.

Пара уже почти полтора месяца находится в Италии, где, как сообщается, Канье вдохновляется для нового альбома и триумфального возвращения не только в музыку, но и в моду. По мнению обозревателей, вульгарные и эпатажные наряды Цензори – один из способов разогреть интерес к предстоящему камбеку рэпера.

Однако подобные эксперименты, как уже говорилось выше, могут стоить американцам очень дорого, поскольку местные жители сильно возмущены неуважением Бьянки и Канье к их традициям и к тому, что Италия – консервативная католическая страна, где прогулки едва ли не голышом и любовные утехи на глазах у десятков людей не приветствуются.

Полиция уже получила не одно заявление с требованием урезонить модные выходы Бьянки и разобраться с поведением пары.

Ранее Фокус писал, что друзья Бьянки Цензори заявили об изоляции их подруги Канье Уэстом. По их словам, девушка из открытого и общительного человека превратилась в "застрявшую и потерянную".