Меган Маркл посетила закусочную на внедорожнике за 100 тысяч долларов (фото)

Ресторан быстрого питания In-N-Out — любимая закусочная герцогов Сассекских.

42-летняя герцогиня Сассекская была замечена вместе с подругой около ресторана быстрого питания In-N-Out Burger в Голете, Калифорния. Об этом пишет PageSix.

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Папарацци засняли Меган Маркл на переднем сиденье своего роскошного внедорожника Range Rover, который стоит более 100 000 долларов. Маркл выглядела совершенно воодушевленной и широко улыбалась, пока сотрудники закусочной собирали ее заказ

Бывшая актриса выглядела непринужденно черных солнцезащитных очках, а ее волосы были собраны в хвост.

Хотя неизвестно, что именно заказала Маркл и ее подруга, принц Гарри ранее рассказывал о своих любимых позициях в меню ресторана быстрого питания.

"In-N-Out — лучший! Я заказываю два дабл-дабла в зверином стиле, картошку фри и колу! И это только для меня! Мэг получает чизбургер и картошку фри с халапеньо, – сказал герцог в январе журналу People. — Я просто придерживаюсь кетчупа и их особого соуса. Так хорошо!"

В прошлом году Маркл рассказывала, что они были частыми клиентами In-N-Out, потому что заведение находилось прямо возле их особняка в Монтесито, Калифорния.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл расстроилась, что не приехала в Великобританию.