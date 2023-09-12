Бывший муж Бритни Спирс хочет больше денег от певицы

Сейчас двое сыновей Кевина Федерлайна и Бритни Спирс живут с отцом и его новой женой на Гавайях.

45-летний американский танцор Кевин Федерлайн хочет, чтобы его бывшая жена, 41-летняя певица Бритни Спирс, платила больше алиментов теперь, когда их дети живут с ним полный рабочий день. Об этом пишет TMZ.

Отец детей артистки планирует обратиться в суд, чтобы потребовать от поп-звезды увеличения алиментов на ребенка в размере 40 000 долларов в месяц.

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Бритни Спирс с сыновьями Фото: Getty Images

Как известно, 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс последние несколько лет постоянно жили с отцом и даже переехали с ним и его новой женой Викторией Принс на Гавайи в августе 2023 года.

Примечательно, что старшему наследнику бывшей пары вскоре исполняется 18 лет, поэтому артистка может не платить алименты за него.

Однако источники сообщили, что ожидается, что поддержка старшего сына Бритни Спирс будет оставаться неизменной, пока он не закончит среднюю школу в июне 2025 года.

Бритни Спирс и Сэм Асгари, с которым певица сейчас разводится после года брака Фото: instagram samasghari

Как известно, Бритни очень редко общается с сыновьями-подростками. Между ними напряженные отношения.

Напомним, новый бойфренд Бритни Спирс признался, что на самом деле думает об артистке.

Также Фокус писал о странных танцах Бритни Спирс в баре, во время которых она едва не потеряла свое платье.