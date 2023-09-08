Бритни Спирс вспомнила свое выступление со змеей в 2001 году (фото, видео)
Артистка опишет в мемуарах это и другие яркие шоу с ее участием.
41-летняя американская певица Бритни Спирс, готовя свои биографические мемуары, вспомнила выступление со змеей в 2001 году.
Артистка рассказала в своем Х (Twitter), что она была "напугана", когда ей вручили огромного питона во время исполнения ее хита "Slave 4 You" на MTV Video Music Awards в 2001 году.
"Одним из моих любимых выступлений был питон-альбинос", — написала 41-летняя Спирс в соцсети. "Я до сих пор помню, как мне было страшно, когда мне вручили эту змею и я вышла на сцену".
Она добавила: "Я рассказываю больше об этом спектакле и других любимых в моей книге #TheWomanInMe ... Я не могу дождаться, когда вы прочитаете ее 24 октября".
Поклонники Бритни в комментариях похвалили певицу за шоу, которое было определяющим моментом в истории поп-культуры.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
"Бьюсь об заклад, это добавило тебе совершенно новый уровень адреналина", — сказал один пользователь X.
"Ты была необыкновенной, Бритни", — написал другой пользователь.
"В тот день была создана история, не могу дождаться, чтобы прочитать вашу книгу", — заявил третий поклонник.
Напомним, Бритни Спирс удивила фанатов танцами в баре.
Также Фокус писал о новом тату Бритни Спирс в виде змеи.