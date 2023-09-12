Болельщики соревнований для раненых военных имели возможность лично пообщаться с герцогом.

Принц Гарри удивил трогательным жестом во время Игр Непокоренных-2023 в Германии. Об этом пишет Hello Magazine.

Оказалось, что сын британского короля Чарльза III с гордостью держал фотографию покойного члена семьи болельщика, который погиб после служения своей стране, и позировал для фотографии с этим изображением. Об этом моменте рассказала кенийский сенатор Глория Орвоба, которая сидела рядом с принцем во время финала соревнований.

"Он такой человечный, он такой приземленный, и он общается с людьми. Был инцидент, когда мы сидели на трибунах. Был один парень, который подошел и сказал: "Пожалуйста, принц Гарри, подержите эту фотографию..." Я думаю, что это был член семьи, который погиб во время войны".

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"Он хотел фото, на которой принц Гарри держит фотографию члена семьи, и очень волновался, но он просто сказал: "О, это член вашей семьи? Без проблем, и он держал фотографию, и я подумала: "Посмотрите на это". Я все еще впитываю это в себя, но это некоторые из лидеров, которые нам нужны в мире".

Говоря больше о своем разговоре с герцогом, Глория добавила: "Я так волновалась в начале, но у него такой способ успокоить вас, что я почти забыла, что разговаривала с герцогом Сассекским [скорее] парнем из соседнего дома. Это был приятный разговор".

Напомним, большинство британцев считают, что принца Гарри надо исключить из линии наследования престола.

Также Фокус писал о появлении принца Гарри в Виндзоре в первую годовщину смерти королевы Елизаветы II.