Принц Гарри неожиданно явился в Виндзор, чтобы почтить память королевы Елизаветы

Принца заметили туристы, когда он посетил часовню Святого Георгия в Виндзоре, где похоронена королева.

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Пока Кейт Миддлтон и принц Уильям готовились к встрече с толпой в Уэльсе, принц Гарри неожиданно появился в Виндзорском замке, где посетил часовню Святого Георгия, место, где похоронена его бабушка, покойная королева Елизавета. Об этом пишет Daily Mail.

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Это был тайный и явно не согласованный с прочими родственниками визит. Герцог Сассекский был замечен выходящим из часовни Святого Георгия.

Принц Гарри в Виндзоре

Одетый в белую рубашку и элегантные брюки, Гарри выглядел серьезным, выходя из бокового входа в церковь, где он женился на Меган в 2018 году. Неизвестно, ходил ли он на могилу Ее Величества в Мемориальной часовне короля Георга VI, которая находится на стенах церкви.

Гарри был замечен туристами, когда выходил из часовни, где похоронены его бабушка и дедушка, около полудня. Его сопровождали только его телохранители, которые и сопроводили принца к его Range Rover.

Известно, что принц Гарри встретился с некоторыми членами своей семьи. Гарри по-прежнему близок со своими кузинами Беатрис и Евгенией, но пока неизвестно, съездили ли они в Виндзор вместе.

Принц Гарри на мероприятии WellChild

Изображение Гарри появилось в социальных сетях, когда его брат Уильям и невестка Кейт прибыли в Сент-Дэвидс, Уэльс, в 230 милях от Виндзора, где они живут. Примерно за час до этого его отец король Чарльз присутствовал на поминальной службе в приходской церкви Балморала.

Враждующие принцы проводят первую годовщину смерти своей бабушки в одной стране, но по-прежнему не собираются встречаться до того, как Гарри завтра отправится в Германию.

Вчера Уильям пошел в магазин сэндвичей Pret в Борнмуте, когда его брат отправился на ежегодную церемонию вручения наград WellChild в западном Лондоне.

А их отец, король Чарльз с королевой Камиллой и вовсе находится в Шотландии, в замке Балморал, где в прошлом году и умерла королева Елизавета.

Чарльз и Камилла уже совершили короткую поездку из Балморала в небольшую церквушку Крати-Кирк, которую посещали британские монархи со времен королевы Виктории.

Пока члены королевской семьи скорбят, в лондонском Гайд-парке был дан салют из 41 орудия в полдень.

Почетная артиллерийская рота также устроила салют из 62 орудий в лондонском Тауэре, а днем в Вестминстерском аббатстве звонили колокола.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу в соборе Святого Давида в Уэльсе в первую годовщину смерти королевы.