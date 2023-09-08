Принц Гаррі несподівано з'явився у Віндзор, щоб вшанувати пам'ять королеви Єлизавети

Принца помітили туристи, коли він відвідав каплицю Святого Георгія у Віндзорі, де похована королева.

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Поки Кейт Міддлтон і принц Вільям готувалися до зустрічі з натовпом в Уельсі, принц Гаррі несподівано з'явився у Віндзорському замку, де відвідав каплицю Святого Георгія, місце, де похована його бабуся, покійна королева Єлизавета. Про це пише Daily Mail.

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Це був таємний і явно не узгоджений з іншими родичами візит. Герцога Сассекського помітили на виході з каплиці Святого Георгія.

Принц Гаррі у Віндзорі

Одягнений у білу сорочку та елегантні штани, Гаррі мав серйозний вигляд, виходячи з бокового входу до церкви, де він одружився з Меган 2018 року. Невідомо, чи ходив він на могилу Її Величності в Меморіальній каплиці короля Георга VI, яка розташована на стінах церкви.

Гаррі був помічений туристами, коли виходив з каплиці, де поховані його бабуся і дідусь, близько полудня. Його супроводжували тільки його охоронці, які й супроводили принца до його Range Rover.

Відомо, що принц Гаррі зустрівся з деякими членами своєї сім'ї. Гаррі, як і раніше, близький зі своїми кузинами Беатріс і Євгенією, але поки невідомо, чи з'їздили вони у Віндзор разом.

Принц Гаррі на заході WellChild

Зображення Гаррі з'явилося в соціальних мережах, коли його брат Вільям і невістка Кейт прибули в Сент-Девідс, Уельс, за 230 миль від Віндзора, де вони живуть. Приблизно за годину до цього його батько король Чарльз був присутній на поминальній службі в парафіяльній церкві Балморала.

Принці, які ворогують, проводять першу річницю смерті своєї бабусі в одній країні, але, як і раніше, не збираються зустрічатися до того, як Гаррі завтра вирушить до Німеччини.

Учора Вільям пішов у магазин сендвічів Pret у Борнмуті, коли його брат вирушив на щорічну церемонію вручення нагород WellChild у західному Лондоні.

А їхній батько, король Чарльз з королевою Каміллою, взагалі перебуває в Шотландії, в замку Балморал, де минулого року і померла королева Єлизавета.

Чарльз і Камілла вже здійснили коротку поїздку з Балморала в невелику церкву Краті-Кірк, яку відвідували британські монархи з часів королеви Вікторії.

Поки члени королівської сім'ї сумують, у лондонському Гайд-парку було дано салют із 41 гармати опівдні.

Почесна артилерійська рота також влаштувала салют із 62 гармат у лондонському Тауері, а вдень у Вестмінстерському абатстві дзвонили дзвони.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали службу в соборі Святого Давида в Уельсі в першу річницю смерті королеви.