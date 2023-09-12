Меган Маркл в образе за 40 тысяч долларов была замечена в аэропорту (фото)

Герцогиня Сассекская летит в Германию к своему мужу, принцу Гарри, на Игры Непокоренных.

42-летняя Меган Маркл была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса, чтобы отправиться в Германию и присоединиться к принцу Гарри на Invictus Games. Об этом пишет PageSix.

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Для перелета герцогиня выбрала комфортный образ стоимостью 40 тысяч долларов. Меган Маркл была в темно-синем свитере с V-образным вырезом (138 долларов), широких брюках Ulla Johnson Polina (590 долларов) и своих любимых белых балетках Valentino Roman с острым носком, которые первоначально продавались по цене 770 долларов.

Кроме того, она дополнила ансамбль солнцезащитными очками Celine Triomphe (510 долларов), шляпой Janessa Leone Michon (267 долларов) и сумкой Goyard St Louis PM (около 2365 долларов). Из ее сумки выглядывал Шарф Hermès Rayures d’Ete Маркл (1225 долларов).

Но самые дорогие элементы наряда герцогини находились на ее запястье. Маркл сочетала свой браслет Cartier Love из желтого золота (7350 долларов США) со своими любимыми часами Tank Française (26 000 долларов США) из того же драгоценного металла, последний из которых, как полагают, она унаследовала от принцессы Дианы.

Напомним, принц Гарри удивил трогательным жестом во время Игр Непокоренных.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон заподозрили в копировании стиля Меган Маркл.