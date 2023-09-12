46-летняя Шакира продемонстрировала невероятную гибкость (фото)

Не каждый в возрасте Шакиры может похвастаться подобной пластичностью.

Колумбийская певица Шакира в рамках подготовки к выступлению на церемонии MTV Video Music Awards (VMA) вечером 12 сентября продемонстрировала невероятную растяжку, опубликовав впечатляющие фото на своей странице в Instagram.

На снимках она запечатлена во время репетиций в Технической школе имени Дональда М. Пейна-старшего.

Артистка придала новое значение фразе "кувырком". Она позирует вверх тормашками, прижав ботинки к голове и изогнувшись в невероятной позе. При єтом певица ухмыляется, как будто в этом нет ничего сложного.

На другом фото видно, как Шакира одновременно обхватывает шею обеими лодыжками, демонстрируя чудеса растяжки.

По словам тренера Анны Кайзер, известная своим невероятным вокалом и танцевальными движениями, Шакира поддерживает форму, тренируясь пять дней в неделю. В преддверии мирового турне Шакиры пара работала вместе, чтобы привести в тонус корпус и руки певицы.

"Мы сосредоточились на том, чтобы укрепить ее корпус и увеличить ее попу, а затем как сумасшедшие старались привести в тонус ее руки. В некоторые дни мы делаем только кардио, а затем силовые, а в некоторые дни мы начинаем с силовых, а затем делаем кардио, нам нравится смешивать", – рассказала Кайзер в интервью Us Weekly.

На церемонии Шакира получит премию Майкла Джексона Vanguard. Чтобы отпраздновать эту награду, она исполнит попурри из своих лучших хитов.

Ранее Фокус писал, что Шакиру недавно заметили катающейся на гидроцикле со своими сыновьями.