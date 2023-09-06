Шакира покаталась на гидроцикле со своими двумя детьми (фото)

Артистка наслаждается последними теплыми днями вместе с сыновьями.

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46-летняя колумбийская певица Шакира была замечена катающейся на гидроцикле у побережья Майами-Бич со своими двумя сыновьями — 10-летним Миланом и 8-летним Сашей. Об этом пишет Daily Mail.

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Суперзвезда поп-музыки вывела водный мотоцикл на воду, а ее дети сидели на заднем сиденье. Все трое были в спасательных жилетах.

К Шакире, которая будет удостоена награды Майкла Джексона Video Vanguard Award на предстоящей церемонии вручения наград MTV VMA в 2023 году, присоединился загадочный приятель-мужчина, который ехал отдельно на водном транспорте с двумя другими детьми, сидящими на заднем сиденье.

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Певица была в отличном настроении, проводя некоторое время со своими двумя детьми, которых она делит со своим бывшим возлюбленным Жераром Пике. Артистка была одета в черную футболку и красные шорты под синим спасательным жилетом.

Шакира выглядела настоящим профессионалом на гидроцикле, что неудивительно, так как она часто этим летом проводила время с друзьями у воды.

Напомним, Шакира спровоцировала слухи о романе с Дрейком.

Также Фокус писал о появлении Шакиры на публике с двумя сыновьями от Жерара Пике.