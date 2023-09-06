Шакіра покаталася на гідроциклі зі своїми двома дітьми (фото)

Артистка насолоджується останніми теплими днями разом із синами.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра була помічена на гідроциклі біля узбережжя Маямі-Біч зі своїми двома синами — 10-річним Міланом і 8-річним Сашею. Про це пише Daily Mail.

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Суперзірка попмузики вивела водний мотоцикл на воду, а її діти сиділи на задньому сидінні. Усі троє були в рятувальних жилетах.

До Шакіри, яку удостоять нагороди Майкла Джексона Video Vanguard Award на майбутній церемонії вручення нагород MTV VMA 2023 року, приєднався загадковий приятель-чоловік, який їхав окремо на водному транспорті з двома іншими дітьми, що сиділи на задньому сидінні.

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Співачка була у чудовому настрої, проводячи деякий час зі своїми двома дітьми, яких вона ділить зі своїм колишнім коханим Жераром Піке. Артистка була одягнена в чорну футболку та червоні шорти під синім рятувальним жилетом.

Шакіра мала вигляд справжньої професіоналки на гідроциклі, що не дивно, оскільки вона часто цього літа проводила час з друзями біля води.

Нагадаємо, Шакіра спровокувала чутки про роман із Дрейком.

Також Фокус писав про появу Шакіри на публіці з двома синами від Жерара Піке.