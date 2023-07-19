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Стиль життя

Шакіру помітили із синами, що підросли (фото)

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Фото: Getty Images | Шакіра

Напередодні зірка сцени спровокувала чутки про новий роман.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра сходила на прогулянку зі своїми синами від Жерара Піке. Про це пише Daily Mail.

Зірку сцени помітили в аеропорту в Маямі в сірому комбінезоні з принтом поверх чорного бюстгальтера з білими кросівками на платформі. Вона доповнила ансамбль масивними сонцезахисними окулярами та розпустила довге волосся.

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Шакіра із синами

Шакіра носила через плече чорну шкіряну сумочку з написом "To open" (відкривати) і "Not for sale" (не для продажу).

Співачка ліванського походження обняла своїх синів Мілана, 9 років, і Сашу, 7 років, яких вона виховує з колишнім бойфрендом Жераром Піке.

Мілан був одягнений у світло-жовту футболку із зображенням вуличного скутера, шорти кольору хакі та кросівки. Він тримав стос паперів, на яких, здавалося, були математичні завдання.

Шакіра із синами Fullscreen
Шакіра із синами
Фото: Instagram shakira

Тим часом Саша був одягнений у білу футболку з логотипом Rolling Stones на язику, чорні шорти та кросівки.

Публічний вихід зіркового сімейства стався на тлі новин про те, що Шакіра зацікавлена у спілкуванні з Джиммі Батлером, шестиразовим учасником Матчу всіх зірок НБА.

Нагадаємо, як розвиваються стосунки Шакіри та Джиммі Батлера.

Також Фокус писав про нові деталі скандального розставання Шакіри та Жерара Піке.