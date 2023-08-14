Шакіра та Дрейк спровокували чутки про роман (фото)

Знаменитості покинули одну вечірку майже в той самий час.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра та канадський репер Дрейк спровокували чутки про роман. Про це пише Daily Mail.

Напередодні знаменитості залишили ту саму вечірку в Західному Голлівуді, Каліфорнія.

Очевидець розповів виданню, що маму двох дітей та 36-річного музиканта бачили, як вони виходили "за кілька хвилин одне від одного о 3:25 ночі".

Хоча вони не були сфотографовані разом, Шакіра, яка минулого року розлучилася зі своїм давнім партнером Жераром Піке після 11 років спільного життя, посміхалася місцевим папараці.

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Шакіра та Дрейк спровокували чутки про роман

Артистка була одягнена в помаранчевий топ та вільні джинси. Волосся Шакіри традиційно спадало хвилями, а на обличчі вона зробила легкий макіяж.

Знаменитість поєднала свій невимушений образ із парою сірих туфель на платформі та білою сумочкою.

Тим часом Дрейк продемонструвала своє ексцентричне почуття моди в синьому піджаку поверх білої футболки та потертих джинсів.

Їхня спільна зустріч відбулася через кілька днів після того, як інсайдер розповів, що вона та британський автогонщик Льюїс Гемільтон "більше, ніж друзі" після "таємної" поїздки на Ібіцу. Загалом після розриву з Піке артистка провокувала низку чуток про свої романи, навіть з Томом Крузом.

Шакіра

Нагадаємо, Жерара Піке тим часом помітили на прогулянці з Кларою Чіа Марті.

Також Фокус писав про ймовірний роман Шакіри та відомого гонщика.