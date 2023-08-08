Жерар Піке і Клара Чіа були помічені на прогулянці в Барселоні (фото)

Як повідомлялося раніше, футболіст перевіз нову дівчину в будинок, у якому раніше жила Шакіра.

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36-річний іспанський футболіст Жерар Піке був помічений зі своєю коханою, 24-річною моделлю Кларою Чіа Марті. Пара вирушила на обіднє побачення в Барселоні. Про це пише Daily Mail.

Колишній футболіст "Барселони" і збірної Іспанії йшов рука об руку зі своєю дівчиною в ресторан. Для прогулянки він вибрав повсякденний образ, одягнувши темно-синю футболку з короткими рукавами, блакитні джинси і пару кросівок Nike.

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Тим часом Клара поєднувала свій ансамбль зі своїм супутником. Вона одягла пару широких штанів із синім візерунком, у які заправила білу блузку на одне плече. Модель доповнила вбрання парою білих босоніжок на підборах з ремінцями і чорними сонцезахисними окулярами.

Їхній вихід стався після того, як Жерар перевіз свою нову дівчину Клару в будинок, який він ділив із колишньою дружиною Шакірою .

Нагадаємо, Шакіра і Піке були разом з 2011 року. Вони познайомилися під час зйомок музичного кліпу на її пісню чемпіонату світу з футболу Waka Waka роком раніше. Восени 2012 року Шакіра в соцмережах повідомила фанатам, що вагітна сином зірки футболу. Лише через два роки після народження Мілана артистка розповіла про нову вагітність. Саша народився 2015-го року.

Також Фокус писав, що Жерар Піке і Клара Чіа Марті збираються одружитися.