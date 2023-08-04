Жерар Піке перевіз нову дівчину в будинок, який він ділив із Шакірою

Про нові стосунки іспанського спортсмена стало відомо влітку 2022 року одразу після інформації про розставання Піке і Шакіри.

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36-річний іспанський футболіст Жерар Піке переїхав зі своєю новою дівчиною, 24-річною моделлю Кларою Чіа Марті, до будинку, в якому він жив зі своєю колишньою коханою Шакірою. Про це пише Daily Mail.

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Колишня пара — Жерар Піке і Шакіра — підтвердила розрив своїх 11-річних стосунків у червні минулого року, незабаром після того, як колишнього футболіста "Барселони" і збірної Іспанії звинуватили у зраді 46-річної колумбійської співачки.

Жерар Піке і Шакіра з дітьми Фото: Getty Images

Жерар, мабуть, підтвердив, що його нові стосунки справді серйозні, оскільки він, як стверджується, живе разом з Кларою в тому самому будинку в Барселоні, в якому жила Шакіра, коли вперше приїхала до Іспанії. Джерела повідомляють, що пара залишить квартиру Піке в центрі Барселони і переїде в особняк, який розташований недалеко від пляжу.

Жерар Піке і Клара Чіа Марті Фото: Gerard Piqué/Instagram

Шакіра і Піке були разом з 2011 року. Вони познайомилися під час зйомок музичного кліпу на її пісню чемпіонату світу з футболу Waka Waka роком раніше. Восени 2012 року Шакіра в соцмережах повідомила фанатам, що вагітна сином зірки футболу. Лише через два роки після народження Мілана артистка розповіла про нову вагітність. Саша народився 2015-го року.

Нагадаємо, Жерар Піке і Клара Чіа Марті збираються одружитися.

Також Фокус писав про особливу помсту від Шакіри колишній свекрусі, матері Жерара Піке.