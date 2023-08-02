Льюїс Гемільтон відвідував віллу Шакіри вночі

Артистка все більше підігріває чутки про роман з пілотом Формули-1.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра продовжує зустрічатися з гонщиком Льюїсом Гемільтоном. Про це пише Marca.

Через кілька місяців чуток у мережі, що Шакіра та Льюїс не просто друзі, стало відомо більше подробиць про їхні зустрічі.

Повідомляється, що співачка та пілот Формули-1 бачилися нещодавно на іспанському острові, де артистка орендувала розкішну віллу, щоб відпочити кілька днів. А Гемільтон відвідав Шакіру вночі.

"Ми можемо підтвердити, що Гемільтон справді заходив уночі, ми припускаємо, щоб зустрітися з Шакірою… Шакіра провела сім днів на цій віллі", — розповіло джерело видання.

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Шакіра Фото: Instagram shakira

"Він вийшов лише на два-три дні, щоб поїсти… Вілли розташовані високо на березі моря. Вони недоступні будь-кому. Вночі він пішов на вечірку в деякі дуже відомі тут нічні клуби, а потім пішов до дому Шакіри, щоб закінчити ніч якнайкраще", — додала вона.

Як відомо, гонщик відвідував віллу Шакіри щонайменше тричі.

Шакіра Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакіру помітили зі співаком Рау Алехандро.

Також Фокус писав про чутки щодо роману Шакіри з Джиммі Батлером.