Шакіра насолоджується відпочинком з новим чоловіком (фото)

Рау Алехандро допомагав артистці працювати над піснею Te Felicito.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра помічена з новим чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Колишня дівчина Жерара Піке провела день у Пуерто-Ріко з новоспеченим співаком Рау Алехандро.

У мережі з’явилися фотографії співачки і 30-річного Рау, які разом плавали в річці з двома дітьми Шакіри та Піке — Мілан, 10 років, і Саша, 8 років.

Це сталося після того, як Рау закінчив трирічні стосунки зі своєю нареченою Розалією.

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Шакіра та Рау були друзями з минулорічної роботи над піснею Te Felicito.

Раніше колумбійській співачці приписували роман з Томом Крузом та Люїсом Гемільтоном. Гонщика Льюїса багато разів бачили зі співачкою після її розставанням з колишнім партнером Піке влітку 2022 року. Пара не тільки насолоджувалася прогулянками на яхті з друзями в Маямі, але й обідала в Барселоні після другого місця Льюїса на Гран-прі.

Минулого тижня з’явилися чутки, що Шакіра вже насолоджується новим романом із зіркою НБА Джиммі Батлером.

Також Фокус писав про ефектний образ Шакіри в темних тонах.