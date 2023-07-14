Шакіра продемонструвала ефектний total-black образ (фото)

Артистка відвідала вечірку, яку організував головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра продемонструвала ефектний total-black образ. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени відвідала літню вечірку British Vogue x Self Portrait у Лондоні. Мама двох зʼявилася на публіці у чорному мереживному топі з вирізами, коли вона прибула до Chiltern Firehouse.

Артистка поєднала свій топ із масивними атласними штанами та додала собі зросту у чорних туфлях на платформі.

Шакіра поклала речі першої необхідності в блискучу круглу сріблясту сумочку та прикрила очі сонцезахисними окулярами "котяче око", прикрашеними коштовностями.

Волосся Шакіри було укладене традиційним для неї способом. А на обличчі зірка сцени зробила легкий макіяж.

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Шакіра Фото: Getty Images

Колумбійська співачка приєдналася до таких зірок, як Ріта Ора, Емілі Ратаковскі на вечірці, яку організував головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул.

Шакіра Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакіра відвідала показ Viktor&Rolf у вбранні з гігантськими літерами "Ні".

Також Фокус писав про новий ймовірний роман Шакіри.