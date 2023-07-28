Шакира наслаждается отдыхом с новым мужчиной (фото)

Рау Алехандро помогал артистке работать над песней Te Felicito.

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46-летняя колумбийская певица Шакира замечена с новым мужчиной. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая девушка Жерара Пике провела день в Пуэрто-Рико с новоиспеченным певцом Рау Алехандро.

В Сети появились фотографии певицы и 30-летнего Рау, которые вместе плавали в реке с двумя детьми Шакиры и Пике — Милан, 10 лет, и Саша, 8 лет.

Это произошло после того, как Рау закончил трехлетние отношения со своей невестой Розалией.

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Шакира и Рау были друзьями с прошлогодней работы над песней Te Felicito.

Ранее колумбийской певице приписывали роман с Томом Крузом и Льюисом Хэмильтоном. Гонщика Льюиса много раз видели со звездой после ее расставания с бывшим партнером Пике летом 2022 года. Пара не только наслаждалась прогулками на яхте с друзьями в Майами, но и обедала в Барселоне после второго места Льюиса на Гран-при.

На прошлой неделе появились слухи, что Шакира уже наслаждается новым романом со звездой НБА Джимми Батлером.

Также Фокус писал об эффектном образе Шакиры в темных тонах.