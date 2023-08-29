Шакіра отримає премію Майкла Джексона: деталі церемонії нагородження

Артистка стала першою латиноамериканкою, якій присудили Video Vanguard.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра стане лауреаткою премії Майкла Джексона Video Vanguard на MTV VMA 2023. Про це пише Daily Mail.

Мама двох дітей виступить на шоу та претендує на чотири трофеї: артист року, найкраща співпраця з TQG та Karol G, а також найкраща латиноамериканська пісня як з TQG, так і Acróstico.

VMA 2023 року транслюватиметься в прямому ефірі з Prudential Center у Нью-Джерсі 12 вересня 2023 року.

"Шакіра є справжньою світовою силою, яка продовжує надихати та впливати на маси своєю унікальною музичною майстерністю", — сказав у пресрелізі Брюс Гілмер, музичний представник Paramount.

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Шакіра Фото: Instagram @shakira

"Вона є першопрохідцем для жінок у всьому світі та однією з перших виконавиць, які очолили глобалізацію латиноамериканської музики", — продовжив він.

Хіти Шакіри мають мільярди переглядів на YouTube.

Серед минулих переможців Video Vanguard Award – Девід Бові, Мадонна, Джанет Джексон, Бейонсе, Джастін Тімберлейк, Дженніфер Лопес і Пінк.

Одна з найпопулярніших пісень Шакіри

Шакіра стала першою південноамериканською артисткою, яка отримала нагороду Video Vanguard. Свою останню премію VMA вона отримала у 2007 році за співпрацю з Бейонсе в пісні Beautiful Liar.

Нагадаємо, Шакіра спровокувала чутки про роман з Дрейком.

Також Фокус писав про появу Шакіри на публіці з двома синами від Жерара Піке.