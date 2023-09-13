Одинокая Бритни Спирс устроила странные танцы на пилоне (видео)

Артистка вспомнила былую славу, как выступала на MTV Video Music Awards. С тех пор ее хореография заметно изменилась не в лучшую сторону.

41-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, оставшись без мужа, продолжает бороться с одиночеством провереннім способом – танцуя и записівая видео. Правда, танцами движения некогда популярнейшей артистки назвать сложно, они импульсивные, резкие и далеки от какой-либо хореографии. Однако саму звезду это не смущает. Более того, с недавних пор она обзавелась пилоном, расширив "ассортимент" своих перфомансов. Так, в последнней публикации звезда отплясывает вокруг шеста, поставив на заднем фоне зеркало в полный рост.

Пока ее коллеги тусили на MTV VMA, Бритни сначала вспомнила, как она выступила на церемонии в 2000 году, опубликовав фото и заодно прорекламировав свою книгу "Женщина во мне".

"Одним из моих любимых награждений всегда был @vmas !!! Я провела так много прекрасных моментов на этой сцене, и меня даже называли "Королевой @mtv". Мне не терпится поделиться новыми воспоминаниями о VMA и других наградах в #TheWomanInMe 24 октября!" – написала она.

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Такой Бритни была в 2000 году, на пике своей славы

Затем последовал пост с танцаем вокруг пилона. Артистка надела красный топ, черные кружевные стринги, из-под которых торчит этикетка, а также высокие белые сапоги гоу-гоу. На одной руке у нее красная кружевная перчатка без пальцев, а на запястье другой – несколько браслетов.

Спирс отплясывает под композицию "Electric City" группы Black Eyed Peasе.

В подписи к ролику она оставила эмодзи змеи. Возможно, таким способом она намекнула на свою гибкость, а также на номер 2001 года на MTV VMA, где она выступала с питоном в руках.

Комментарии Бритни традиционно закрыла.

Ранее Фокус писал о том, что предполагаемый новый бойфренд артистки Пол Ричард Солиз назвал ее "феноменальной женщиной" и отметил еевеселый характер. Тем временем бывший муж Бритни Кевин Федерлайн хочет, чтобы Спирс платила ему больше денег, поскольку их общие сыновья теперь живут с ним полный день. Как известно, 14 сентября старшему сыну пары Шону исполнится 18 лет, и мать не намерена больше его содержать.