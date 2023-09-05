Бритни Спирс скоро перестанет платить алименты старшему сыну Шону

Сыновья Бритни Спирс уже много лет живут со своим отцом Кевином Федерлайном, и Бритни все эти годы выплачивала алименты. Скоро этому наступит конец.

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Бритни Спирс скоро закончит платить алименты своему старшему сыну Шону, так как через несколько недель ему исполнится 18 лет. Ее бывший муж Кевин Федерлайн единолично опекал 17-летнего Шона и 16-летнего Джейдена с 2008 года. И все это время Бритни платила алименты, тогда как ее дети отказывались встречаться с ней и оказывать ей поддержку. Об этом пишет Daily Mail.

Бритни тратила десятки тысяч долларов в месяц на алименты. 14 сентября старшему сыну Спирс и Федерлайна исполнится 18 лет. И, как сообщает инсайдер, певица испытывает "облегчение" от того, что ей больше не придется ежемесячно выкладывать десятки тысяч долларов своему бывшему Кевину Федерлайну .

"Бритни рада, что Шону 14 сентября исполнится 18 лет, потому что она устала платить Кевину безумные деньги. Бритни рада помочь Шону и Джейдену. Нет ничего, чего бы она не сделала для своих сыновей. Но после того, как им исполнится 18 лет, деньги будут получать именно они, а не их отец", — сказал источник, добавив, что друзья Бритни считают, что "Кевину пора устроиться на работу".

Кевин перевез всю свою семью, включая Шона, Джейдена и других четверых своих детей, на Гавайи, где его нынешняя жена Виктория Принс, как сообщается, получила должность преподавателя в Гавайском университете. Было широко распространено мнение, что это было сделано для того, чтобы Кевин мог продолжать получать деньги для Шона и Джейдена.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн Фото: Getty Images

В Калифорнии выплата алиментов прекращается, когда ребенок заканчивает среднюю школу или ему исполняется 18 лет – в зависимости от того, что наступит раньше.

Кевин Федерлайн в прошлом месяце переехал на Гавайи, где родитель может получать алименты до тех пор, пока ребенку не исполнится 23 года, или если он учится в колледже или профессионально-техническом училище. Поскольку в июне Шон окончил среднюю школу, многие предполагали, что Кевин собирается воспользоваться этой лазейкой.

Однако согласно пересмотренному закону 576B-611 (2016 г.), если алименты были установлены в другом штате, то штат, в котором они были установлены, обладает исключительной юрисдикцией: "В ходе процедуры изменения постановления об алиментах применяется закон штата, в котором они были установлены".

Бритни Спирс с детьми Фото: Getty Images

Это означает, что Бритни перестанет перечислять алименты на Шона бывшему мужу с 14 сентября.

Бритни по-прежнему будет обязана платить алименты на Джейдена до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет, то есть 12 сентября 2024 года.

У певицы, как известно, выдался тяжелый месяц. Ее третий муж, 29-летний Сэм Асгари, 16 августа подал на развод после 14 месяцев брака, сославшись на непримиримые разногласия.

Он просит у нее супружеской поддержки, чего вряд ли произойдет, учитывая, что у них есть надежный брачный договор.

Кевин, за которого Бритни вышла замуж в 2004 году и развелась три года спустя, в 2007 году, также не смог получить супружескую поддержку из-за жесткого брачного договора, заключенного до их брака.

Но это не значит, что Кевин не смог заработать. Помимо Шона и Джейдена, у Кевина есть еще четверо детей: две дочери от его жены Виктории, а также сын и дочь от его бывшей Шар Джексон.

Через год после хаотического развода Бритни с Кевином у нее случился психический срыв, из-за которого с 2007 по 2021 год она была под опекой своего отца Джейми.

В результате Кевин получил единоличную физическую и юридическую опеку над мальчиками.

Сыновья Бритни Спирс Фото: Twitter Erbil Gunasti

В мае 2018 года Кевин потребовал увеличения алиментов обоим сыновьям на 40 000 долларов в месяц — с 20 000 до 60 000 долларов.

Отец Бритни Джейми отверг первоначальную просьбу Кевина. Дело было закрыто, и неизвестно, какую прибавку получил Кевин.

Судебные документы того времени показали, что Бритни платила дополнительно 15 000 долларов в месяц за школу и внеклассные мероприятия, в результате чего общая сумма платежей, выплачиваемых Кевину каждый месяц, составила 35 000 долларов.

Это означает, что в течение последних 15 лет Бритни платила Кевину минимум 420 000 долларов в год.

В документах также указано, что она платила своему отцу 128 000 долларов в год за то, чтобы тот выполнял функции ее опекуна, и выделила 384 126,38 долларов на другие расходы, включая счета и еду.

Ее собственный капитал на тот момент оценивался в 56 562 912,38 долларов.

О планах Кевина перевезти сыновей на Гавайи впервые стало известно в мае, и источник сообщил, что Бритни всегда поддерживала эту идею.

Инсайдер сообщил, что Бритни "всегда была любящей и поддерживающей матерью" и никогда не выступала против плана переезда своих сыновей, если бы это сделало их счастливыми.

Бритни ранее поделилась своей душевной болью из-за натянутых отношений с любимыми сыновьями.

А Сэм Асгари отметил, что Кевин Федерлайн, который не работал более 15 лет и жил на алименты бывшей супруги, вряд ли может быть хорошим примером для подражания.

Напомним, сейчас Бритни Спирс готовит к печати свои мемуары "Женщина во мне". Книга появится на прилавках в ноябре.