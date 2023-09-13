Кира Найтли хочет защитить свое лицо авторскими правами от ИИ

Звезда "Пиратов Карибского моря" считает, что ИИ может иметь "катастрофические" последствия для Голливуда на фоне забастовок SAG-AFTRA.

Кира Найтли, звезда таких хитов, как "Пираты Карибского моря", "Реальная любовь" и многих других, озабочена тем фактом, что киностудии могут использовать ее внешность, благодаря ИИ. Так что, на фоне нынешних забастовок сценаристов и актеров в Америке, вызванных использованием студией искусственного интеллекта для замены актеров-людей, 38-летняя актриса планирует защитить авторские права на свое лицо. Об этом пишет Daily Mail.

Британская актриса сказала: "В настоящий момент актрис беспокоит использование их голосов, и они пытаются защитить индустрию озвучивания. Я не знаю, где это происходит, но я знаю, что это переговоры. Но я полагаю, что следующим шагом будет защита авторских прав на мое лицо".

Кира Найтли Фото: Getty Images

"Использование ИИ в киноиндустрии может привести к катастрофическим последствиям, и я надеюсь, что правительства придут и отрегулируют законодательство", — добавила она.

Студии, в том числе такие, как Amazon, Netflix и Apple, предлагают использовать искусственный интеллект для замены людей цифровыми сканированиями, где изображение актера может быть наложено на дублера.

Голливудские актеры и сценаристы в настоящее время объединились в своей первой за более чем 60 лет "двойной забастовке", пообещав защитить каждого работника отрасли от замены ИИ.

Это происходит потому, что знаменитости все чаще становятся объектами дипфейковых технологий, которые могут использовать их голоса и образы для чего угодно: от рекламы до фиктивных песен и порнографии.

Актер Брюс Уиллис, которому в марте прошлого года был поставлен диагноз "лобно-височная деменция", недавно "появился" в рекламе, где он был привязан к бомбе на корме яхты.

Вопрос "Кому принадлежит Брюс Уиллис" стал предметом беспокойства профсоюза SAG-AFTRA в прошлом году, и началась борьба с контрактами, в которых использовалась наивность их членов в отношении ИИ.

Кира Найтли, которая недавно снялась в фильме Ридли Скотта "Бостонский душитель", не позволяет копировать себя и любит контролировать свои проекты.

Недавно она отказалась от участия в главной роли в экранизации Apple TV исторического романа Сары Перри "Змей в Эссексе", чтобы побыть со своей семьей, когда ограничения, связанные с COVID, затруднили уход за детьми.

Актриса воспитывает двух дочерей Эди и Далилу от мужа Джеймса Райтона, клавишника рейв-группы Klaxons.

Кира Найтли Фото: Getty Images

Они поженились в 2013 году на юге Франции, где она была в модном наряде от Chanel на скромной церемонии, на которой присутствовало всего 11 гостей.

Напомним, ранее Фокус писал о забастовке сценаристов и актеров, которая продолжается в США с мая этого года. Договорится с главами киностудий пока невозможно и съемки многих популярных проектов были отложены.