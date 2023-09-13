Самые модные жакеты осени 2023. Топ-5 трендов сезона

В отличие от пальто, которые мы носим зимой, чтобы защититься от непогоды, осенние куртки и пиджаки выбирают в первую очередь ради модного образа. Рассматриваем самые актуальные варианты жакетов на прохладный сезон 2023.

Конечно, это еще и слой одежды, который вы надеваете, чтобы согреться в прохладные осенние дни, но когда вы выбираете куртку или пиджак на осень, все зависит от того, что она добавит к вашему образу. Поскольку мы готовимся окунуться в осенние тенденции этого сезона, как и ожидалось, трендовые пиджаки будут указывать на то, что нас больше всего волнует — образы!

Главные тенденции осени 2023 года — это изысканные базовые вещи и переработанный винтажный стиль. Хотя мы и продолжим видеть отсылки к началу нулевых, стили 80-х и 90-х снова появляются на улицах модных столиц. Винтажные силуэты воспринимаются в более современном исполнении, и они делают нашу игру с куртками и жакетами интереснее, чем когда-либо.

Если вы ищете вещь, которая принесет вам максимальную отдачу от затраченных средств этой осенью, эти модные решения — то, что вам нужно. Поверьте нам: вы будете носить их постоянно весь сезон.

Жакеты бомберы на осень 2023

Жакет бомбер на осень 2023

В прошлом году мы видели, как куртки-бомберы вернулись на сцену модных решений в виде кожаных версий оверсайз, от которых невозможно было отказаться, открыв Instagram. Можно с уверенностью сказать, что они вернулись навсегда, и взгляды на них в 2023 году кажутся совершенно свежими. Будь то классический кожаный вариант оверсайз или вариант из шерсти (помните прошлогодний бомбер Zara?), их можно носить с любыми вашими осенними единицами одежды, даже с классикой: вам простят.

Жакеты мото-рейсеров на осень 2023

Этой осенью добавьте немного веселья в свой осенний образ 2023 с помощью мотокуртки. Мы видим мотоциклетные куртки как в оверсайз, так и в укороченном вариантах, создающие неповторимую винтажную атмосферу крутой девчонки, но в любом случае они определенно станут главной звездой вашего гардероба. Наденьте его с мини-платьем на вечеринку или с широкими джинсами и туфлями на маленьком каблуке на свидание, а потом поблагодарите нас за хороший совет.

Стеганые жакеты и куртки на осень 2023

В последнее время в наших лентах появляются два типа стеганых курток: стеганое одеяло с различными узорами или нашивками и куртка-пуховик, обычно однотонная. В этом нет ничего удивительного, но нам нравятся оба варианта. Этой осенью 2023 мы дополняем наши стеганые пальто сабо и фермерской сумкой на плече.

Жакеты аля Chanel на осень 2023

Женский жакет больше не предназначен только для деловых костюмов или офисной одежды. Этой осенью они готовы принять вас и в обычные дни. Этот фактурный жакет без воротника укороченный до бедер и выглядит настолько классическим, насколько это вообще возможно. Носите его в офис с брюками с понедельника по пятницу или сочетайте с непринужденными джинсами и кроссовками, чтобы создать образ для выходных.

Куртка дальнобойщика/trucker jacket 2023

Вы знаете, что джинсовые куртки сочетаются буквально со всем и вся? Как и куртка дальнобойщика. Куртка дальнобойщика — это, по сути, простая, будто бы сшитая на заказ куртка, обычно имеющая широкий воротник и застежку на молнию или пуговицы. В сочетании с кроссовками и любимыми брюками этот образ сделает повседневный образ более изысканным.

Куртки Леттермана на осень 2023

Куртка Letterman — наша последняя модная находка на осень 2023 в этом обзоре. Вы знаете метод "нелогичной" для образа обуви, который так любит Интернет и Тикток, чтобы выглядеть немного более модно иот этого чуьб более странно? Точно так же мы применяем куртки Letterman: чтобы добавить непредсказуемости в наши любимые наряды осенью 2023.

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