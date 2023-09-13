Доджа Кэт в платье-паутине и невеста в розовом Ники Минаж: самые "голые" платья MTV VMA 2023

Некоторые звезды, обрадованные перспективой появиться на красной дорожке, надели на себя ну очень мало одежды.

В США прошла церемония MTV VMA 2023. На мероприятии, которое проходило в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси, присутствовали самые громкие имена в мире музыки. Триумфатором церемонии стала Тейлор Свифт, которая забрала награды во всех главных номинациях. И она блистала в роскошном черном платье от Versace.

Впрочем, другие звезды решили одеться не в привычные вечерние платья и проявить максимум фантазии. Результатом стало внушительное количество "голых" платьев на красной дорожке.

Фокус собрал топ-5 самых голых платьев MTV VMA 2023.

Доджа Кэт

Приз за самое откровенное платье отходит певице Додже Кэт (Doja Cat). Артистка, которая уже прославилась своими экстравагантными нарядами, выбрала платье-паутину от Monse.

Доджа Кэт на церемонии MTV VMA 2023 Фото: Getty Images

Образ она дополнила трусиками-бикини бежевого цвета и прозрачными туфельками. Образ получился настолько откровенным, что его даже подвергли цензуре в таблоидах.

Ники Минаж

Ники Минаж вернулась на красную дорожку в причудливом образе розовой невесты от Dolce & Gabbana. Атласный корсет с кружевами она дополнила фатой и длинной прозрачной юбкой. Наряд получился таким странным, что во всех модных изданиях попал в списки худших.

Ники Минаж на церемонии MTV VMA 2023 Фото: Getty Images

Церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2023 года была наполнена множеством модных провалов: от роскошных платьев, контрастных узоров и образов с рейтингом X.

Тинаше

Певица Тинаше явно соперничала на красной дорожке с Доджей Кэт за самый откровенный образ. Она выбрала платье-сетку от Stella McCartney с длинными рукавами, которое ничего не скрывало.

Тинаше на церемонии MTV VMA 2023 Фото: Getty Images

Так что стратегические места певица прикрыла черными наклейками.

Doechii

25-летняя рэперша Доэчи (Doechii) также оказалась в списках самых безвкусно одетых звезд за свое странное платье, напоминающее лохмотья. Оно открывало буквально все и с трудом удерживалось на груди, сдерживаемое только тонкими ремешками по бокам.

Доэчи на церемонии MTV VMA 2023 Фото: Getty Images

Странный наряд певица дополнила ярко-красной бейсболкой, так что критики шутили: не перепутала ли певица красную дорожку со спортивным мероприятием.

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion, настоящее имя которой Меган Джовон Рут Пит, обычно появлялась на красных дорожках в куда более открытых нарядах, но в этот раз на фоне остальных она выглядела даже скромно.

Megan Thee Stallion на церемонии MTV VMA 2023 Фото: Getty Images

Она выбрала черное прозрачное корсетное платье Brandon Blackwood, которое открывало ее черные трусики-стринги. А образ она дополнила эффектным бриллиантовым колье, браслетом и кольцом.

Напомним, ранее Фокус писал о самых эффектных и красивых платьях красной дорожки MTV VMA 2023. В топе оказались Тейлор Свифт и Шакира.