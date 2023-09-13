Принц Гарри и Меган Маркл почтили украинских воинов (фото)

Герцоги Сассекские проводят соревнования для раненых военных в Германии.

Принц Гарри поддержал украинских воинов на Играх Непокоренных 2023 в Дюссельдорфе, Германия. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог Сассекский был сфотографирован, когда помогал передвигаться освобожденному из российского плена Дмитрию Половяну. Украинский защитник попал домой в октябре 2022 года. Уроженец Квасилова воевал на Херсонском направлении. Воин был ранен и парализован, однако не сдается и участвует в соревнованиях, которые основал сын британского короля Чарльза III в 2014 году.

Дмитрий представляет Украину в сборной по баскетболу на колясках.

Важно Принц Гарри удивил трогательным жестом во время Игр Непокоренных

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Принц Гарри и Дмитрий Половян Фото: Getty Images

В частности, наследник престола стал на колено возле украинского военного, который потерял ноги. По данным издания "Ґрунт", в первый день Игр Непокоренных украинцы получили 6 медалей: одно "золото", три "серебра" и две "бронзы".

Спортсмены соревновались в легкой атлетике, пауэрлифтинге, а также сыграли первые матчи по регби на колясках.

Принц Гарри

Впоследствии, когда к принцу Гарри присоединилась жена Меган Маркл, их вместе заметили с украинским парамедиком Юлией Паевской (Тайра). Герцогиня Сассекская держала за руку украинку, которая находилась в коляске.

"Тайра" попала во вражеский плен во время осады Мариуполя в марте 2022 года. Ее освободили через три месяца.

Принц Гарри, Меган Маркл и "Тайра" Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри почтил память покойной королевы Елизаветы II в первую годовщину ее смерти.

Также Фокус писал о выступлении Меган Маркл на Играх Непокоренных 2023.