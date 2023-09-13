Меган Маркл поразила фанатов образом во время выступления на Играх Непокоренных

Меган уже давно является поклонницей доступной моды и в Германии она носила классический образ Banana Republic.

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Герцогиня Сассекская в стильном образе появилась вместе с принцем Гарри на Играх Непокоренных 2023 года в Германии. Об этом пишет Hello.

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42-летняя Меган Маркл была одета в черное платье-рубашку миди Banana Republic с юбкой А-силуэта и рукавами до локтя. Она сочетала свой образ с черными туфлями на шпильке от Aquazarra и ремнем Bottega Veneta.

Меган Маркл и принц Гарри на Играх Непокоренных Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров она выбрала изящные серьги, кольцо Лоррейн Шварц стоимостью 62 000 долларов, сделанное из "бриллиантов, подаренных с Ближнего Востока", а также браслет дружбы из бисера. Она подняла руку под громкие аплодисменты и сказала, что на нем инициалы человека, который не смог принять участие в Играх Непокоренных в Германии. На браслете Меган было написано "Я непокоренный", что является отсылкой к девизу конкурса для раненых и инвалидов ветеранов войны. Судя по всему, это изделие было подарком спортсмена из сборной Канады, сообщает The Mirror.

Меган Маркл Фото: Getty Images

В своей первой речи на турнире в этом году Меган поприветствовала всех присутствующих, а затем сделала милое замечание о своих детях.

Мать двоих детей сказала собравшимся: "Мы не можем дождаться того дня, когда сможем привести с собой и наших детей, чтобы они могли почувствовать, насколько это потрясающе".

Напомним, Меган Маркл в образе за 40 тысяч долларов была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри удивил трогательным жестом во время Игр Непокоренных.