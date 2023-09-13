Втянула его в темный водоворот: Эмбер Херд раскритиковали в новой биографии Илона Маска

Эмбер и Илон встречались в 2016 году, вскоре после того, как актриса рассталась с Джонни Деппом.

Семья Илона Маска презирала Эмбер Херд, потому что она, по мнению его родных, втянула основателя Tesla в "темный водоворот", говорится в новой биографии миллиардера, написанной Уолтером Айзексоном. Об этом пишет Daily Mail.

В новой биографии Илона Маска отмечается, что брат миллиардера, Кимбал, "страстно ненавидел" актрису, а топ-менеджер и друг Маска Сэм Теллер заявлял, что она похожа на Джокера из "Бэтмена", потому что "преуспевает в дестабилизации всего".

Семья Илона Маска презирала Эмбер Херд , потому что считала ее токсичной. По их мнению, она только принесла драму в их отношениях и все портила. Они ненавидели ее так сильно, что даже "отвращение к Джастин (первой жене Маска) померкло".

Эмбер Херд и Илон Маск Фото: Amber Heard/Twitter

Биография Маска, написанная Уолтером Айзексоном под названием "Илон Маск", описывает эти отношения как "темный водоворот", который был самым болезненным из отношений, в которых когда-либо находился основатель Tesla.

Херд начала встречаться с Маском во время ее разрыва с Джонни Деппом в мае 2016 года, а к августу следующего года они расстались.

Эмбер Херд и Джонни Депп Фото: Getty Images

"Это было жестоко", — говорит Маск о времени, проведенном с Херд, добавляя, что разрыв привел к "самому концентрированному периоду боли", который он когда-либо переживал.

В книге Айзексон пишет, что 52-летний Маск, у которого 11 детей от трех разных женщин, "не был воспитан для домашнего спокойствия".

"Самый мучительные из отношений у него были с актрисой Эмбер Херд, которая втянула его в темный водоворот, который длился больше года и вызывал глубокую боль, которая сохраняется и по сей день. Это было жестоко", — говорится в книге.

Они познакомились, когда Эмбер она снялась в фильме "Мачете убивает" в 2012 году, и Маск согласился стать консультантом. В фильме речь шла об изобретателе, который хочет создать общество на орбитальной космической станции.

Их следующая встреча состоялась на Met Gala в Нью-Йорке в мае 2016 года. Херд собиралась развестись с Деппом и обнаружила, что Маск был для нее "глотком свежего воздуха".

Несколько недель спустя Маск приехал навестить Херд в Майами, где она работала. Он доставил ее на мыс Канаверал, где был запланирован запуск Falcon 9.

В книге утверждается, что Херд "думала, что это было самое интересное свидание, на котором она была".

На день рождения Маска в июне того же года она неожиданно посетила его завод Tesla в Калифорнии, прилетев из Италии, где она работала.

Их отношения "углубились" в 2017 году, когда он прилетел навестить ее в Австралию, пока она работала над "Акваменом". Маск сказал Эмбер, что она напоминает ему Мерси, его любимого персонажа из видеоигры Overwatch.

Согласно книге, Херд потратила два месяца на разработку костюма этого персонажа, чтобы она "могла порадовать его в ролевых играх".

Но эти страстные отношения были очень выматывающими. В книге говорится, что Эмбер и Маск ссорились всю ночь, а потом он не мог встать с постели до полудня.

Они расстались в июле 2017 года, но снова встретились еще на пять "бурных месяцев".

Окончательно они расстались после "дикой"поездки в Рио-де-Жанейро в декабре 2017 года с Кимбалом, его женой и детьми.

В книге говорится: "Когда они добрались до отеля, Илон и Эмбер устроили еще одну драку. Она заперлась в комнате и начала кричать, что на нее напали и что Илон забрал ее паспорт".

Команда безопасности Кимбала и Маска попыталась заверить Херд, что она может "уйти, когда захочет", но она продолжала кричать.

Кимбал говорил об Эмбер: "Она действительно очень хорошая актриса, поэтому она будет говорить такие вещи, а вы скажете: "Ух ты, может быть, она говорит правду", но это не так. То, как она может создавать свою собственную реальность, напоминает мне моего отца".

Эмбер Херд на суде Фото: Getty Images

В итоге пара ненадолго помирилась, они вместе встретили Новый год, но на этом все закончилось. Херд до сих пор утверждает, что влюблена в Маска. А Айзексон утверждает, что Граймс, с которой Илон встречался после, больше ему подходила. Потому что "ее хаос был подкреплен добротой".

Напомним, ранее Граймс заявила, что Илон не дает ей видеться с их сыном Х.