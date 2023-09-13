Крис Эванс и его жена планируют вторую свадебную церемонию

Звездная пара отправится в Европу, чтобы устроить праздник для родных невесты, которые не смогли прилететь в Америку.

Несколько дней назад стало известно, что 42-летний американский актер Крис Эванс женился на 26-летней португальской актрисе Альбе Баптисте. Однако, как сообщает PageSix, молодожены отправились в Европу, чтобы устроить торжество второй раз.

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Первая церемония бракосочетания пары прошла в Бостоне, родном городе звезды фильмов Marvel. Как сообщают источники, второе торжество будет организовано в Португалии.

"В Португалии будет проведена вторая встреча членов семьи Альбы, которые не смогли присутствовать в Массачусетсе", — сказал инсайдер. — Я думаю, где-то на этой неделе. Затем они отправятся из Португалии в медовый месяц".

Напомним, новость о второй вечеринке появилась через несколько дней после того, как Эванс и Баптиста связали себя узами брака на интимной церемонии в своем доме в районе Бостона. На "красивой" церемонии присутствовали тольоко самые близкие и друзья. Кроме того, гостей попросили отдать телефоны перед началом торжества и подписать бумаги "о неразглашении".