Во время показа коллекции Elena Velez в Нью-Йорке модели устроили драку в грязи (видео)

Что дизайнер хотела сказать этим шоу, непонятно, но зрелище получилось впечатляющим.

Неделя моды в Нью-Йорке постепенно подходит к своему концу, и запомнится не только интересными коллекциями, но и не менее впечатляющими перфомансами. Один из таких устроила 28-летний американский дизайнер Елена Велес, представляя коллекцию весна-2024, пишет WWD.

Показ проходил на складе в Бруклине, посреди которого была грязь. Сначала модели в нарядах из коллекции прет-а-порте приглушенных цветов со рваными элементами дефилировали по этой грязи, однако затем все переросло в драку, где модели в дизайнерских нарядах дрались друг с другом, под звуки, напоминающие выстрелы, делали "кучу малу". В итоге, подиум вместе с моделями превратился в хаотичное месиво из людей, одежды и грязи. В конце дерзкого перформанса "выжившие" манекенщицы уволокли одну из "побежденных" девушек с подиума.

Шоу Елены Велес напоминает знаменитый показ Balenciaga, который прошел на поле из грязи осенью 2022 года. Однако дизайнер, кажется, зашла дальше, устроив сражение на подиуме. Пока кутюрье не прокомментировала выступление и не дала понять, что же хотела сказать этим шоу.

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Велес известна своим нетрадиционным синтезом металлообработки и высокой моды. Описанное Vogue как "взрывное и агрессивное", творчество Велес черпает вдохновение от исторического мастерства и производственного наследия американского Ржавого пояса. Дизайнер сотрудничает с местными мастерами-металлистами с целью возрождения регионального ремесла. Центральные темы ее работ включают деконструкцию, нетрадиционную и сложную женственность и альтернативные методы созидания, которые включают "спасенную" и "материальность, специфичную для конкретного места". Свой собственный внешний вид Велес характеризует как "агрессивно деликатный".

Велес была названа журналом I-D Magazine в 2018 году "одним из пяти дизайнеров, находящихся под радаром, которых можно обнаружить на Неделе моды в Нью-Йорке" после того, как она впервые добилась вирусного успеха на VFILES Runway. В 2019 году работы Велес были выставлены в качестве дизайнера Teen Vogue 2019 Generation Next, курируемого главным редактором Vogue Анной Винтур, а главный редактор The Cut Линдси Пиплс назвала ее "дизайнером, представляющим будущее моды".

Елена является победительницей премии CFDA Vogue Fashion Fund 2022 года, имеет титул "Новый дизайнер года CFDA 2022 года", а в марте 2023 года она была введена в должность члена Совета модельеров Америки.

Ранее Фокус писал, что незнакомец прошелся по подиуму в шапочке для душа и пакете на голое тело, пока его не заметил охранник и не утащил из зала.