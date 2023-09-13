Пранкер тайно пробрался на подиум в Нью-Йорке и подрался с охранником (видео)

Гости показа совершенно не обратили внимания на странный наряд мужчины, посчитав, что это – что-то из новой коллекции.

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В Нью-Йорке проходит Неделя моды, которая не обошлась в этом году без казусов. Так, сеть облетело видео, где мужчина шагает по подиуму как модель. На нем – шапочка для душа и прозрачная накидка из пакета для мусора. Образ завершают оранжевые шорты, черные носки и белые кроссовки.

Молодой человек вальяжно идет мимо десятков гостей, пока сотрудник службы безопасности не догадался, что этот товарищ – явно лишний на показе, и, схватив его в охапку, утащил с подиума.

В видео не менее интересна и реакция публики. Пока охранник не среагировал, все спокойно смотрели на идущего человека, считая, что это просто еще одна модель и очередной образ из какой-нибудь новой коллекции.

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Когда видео, записанное одним из зрителей, пошло гулять по сети, за считанные часы оно набрало сотни тысяч просмотров. Многие интернет-пользователи поздравили пранкера с удачной шуткой, другие же считают, что эта странная ситуация является свидетельством того, что на подобных показах такие образы ни у кого не вызывают удивления.

"Это демонстрирует уровень нелепости такого рода мероприятий, если ты можешь прийти с салатницей на голове или с бабушкиной скатертью вместо накидки, и все считают это нормальным", – написал один из пользователей.

Позже стало известно, что шутника зовут Фред Бейер. У него более 65 000 подписчиков в Instagram и почти 300 000 подписчиков на YouTube. Стоит отметить, что его идея не нова. Подобная "шалость" уже имела место в прошлом году на Неделе моды в Лондоне, где британка пришла на Неделю моды в Лондоне в настоящем черном мешке для мусора, скроенном под платье. Эли Мари, молодой британский ютубер, тоже хотела посмеяться над порой неносимыми образами индустрии моды и высокой моды.

Эли Мари, молодой британский ютубер, тоже прошлась по подиуму в мусорном пакете

Неделя моды в Нью-Йорке началась 7 сентября, а последние показы запланированы на 13-е. За несколько дней известные бренды представили более 80 коллекций следующего весенне-летнего сезона.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс пришла на модный показ в свадебном платье.