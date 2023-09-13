Пранкер таємно пробрався на подіум у Нью-Йорку і побився з охоронцем (відео)
Гості показу абсолютно не звернули уваги на дивне вбрання чоловіка, вважаючи, що це — щось із нової колекції.
У Нью-Йорку проходить Тиждень моди, який не обійшовся цього року без казусів. Так, мережу облетіло відео, де чоловік крокує подіумом як модель. На ньому — шапочка для душу і прозора накидка з пакета для сміття. Образ завершують помаранчеві шорти, чорні шкарпетки та білі кросівки.
Молодий чоловік вальяжно йде повз десятки гостей, поки співробітник служби безпеки не здогадався, що цей товариш — явно зайвий на показі, і, схопивши його в оберемок, потягнув з подіуму.
У відео не менш цікава і реакція публіки. Поки охоронець не зреагував, усі спокійно дивилися на людину, яка йде, вважаючи, що це просто ще одна модель і черговий образ з якоїсь нової колекції.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Коли відео, записане одним із глядачів, пішло гуляти мережею, за лічені години воно набрало сотні тисяч переглядів. Багато інтернет-користувачів привітали пранкера зі вдалим жартом, інші ж вважають, що ця дивна ситуація є свідченням того, що на таких показах такі образи ні в кого не викликають подиву.
"Це демонструє рівень безглуздості такого роду заходів, якщо ти можеш прийти з салатницею на голові або з бабусиною скатертиною замість накидки, і всі вважають це нормальним", — написав один із користувачів.
Пізніше стало відомо, що жартівника звати Фред Бейєр. У нього понад 65 000 підписників в Instagram і майже 300 000 підписників на YouTube. Варто зазначити, що його ідея не нова. Подібна "витівка" вже мала місце торік на Тижні моди в Лондоні, де британка прийшла на Тиждень моди в Лондоні у справжньому чорному мішку для сміття, скроєному під сукню. Елі Марі, молода британська ютуберка, теж хотіла посміятися над часом нестерпними образами індустрії моди та високої моди.
Тиждень моди в Нью-Йорку розпочався 7 вересня, а останні покази заплановані на 13-те. За кілька днів відомі бренди представили понад 80 колекцій наступного весняно-літнього сезону.
Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс прийшла на модний показ у весільній сукні.