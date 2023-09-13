Джулія Фокс з'явилася на модний показ у весільній мінісукні та фаті до підлоги (фото, відео)

Знаменитість із задоволенням позувала роззявам, а потім вирушила на показ.

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33-річна італійська акторка та модель, а також колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс з'явилася на шоу весільного бренду The Wiederhoeft у межах Тижня моди в Нью-Йорку в екстремально короткій весільній сукні та фаті з пишним оздобленням на подолі, схожим на хмару. Кадрами знаменитість поділилася в сторіс свого Instagram.

Розшитий бісером верх сукні в стилі бюстьє був корсетного типу, а багатошарова коротка спідниця створена з фатину та прикрашена бантами. Образ вона доповнила довгими білими рукавичками до ліктів, білими капроновими колготками та білими туфлями на високій масивній платформі.

Довге руде волосся Фокс залишила розпущеним, розділивши його на прямий проділ, а в руках тримала білу сумочку з написом "Поки смерть не розлучить нас".

Поява Джулії привернула увагу роззяв, які одразу ж схопили телефони та почали знімати знаменитість. Вона ж позувала їм, показуючи своє вбрання з найкращих ракурсів.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Можна з упевненістю сказати, що ансамбль Джулії привернув не менше уваги, ніж колекція, і змусив модних критиків укотре відзначити сміливість дівчини у виборі аутфітів.

Красуня була одружена один раз — із Петром Артем'євим з 2018 по 2020 рік. У них є син Валентино, який народився в січні 2021 року після розлучення.

Скоро у Фокс буде ще одна можливість здивувати публіку, оскільки італійка повідомила, що 10 жовтня у продаж надійде книжка її мемуарів "Down The Drain" (*На вітер"). Сама авторка охарактеризувала її як "шедевр".

"Раніше я буквально молилася про таку можливість (написання мемуарів)... Я не користувалася послугами письменника-привида, хоча кілька разів була близька до того, щоб зателефонувати йому. Самій описувати свій біль до біса складно!.. Це очищувальний засіб, і я настійно раджу кожному написати книжку, навіть якщо вона призначена тільки для ваших очей", — зізналася Фокс.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс вийшла на публіку в ланцюгах на голе тіло та шкіряному плащі.