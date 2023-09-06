Джулія Фокс вийшла на публіку в ланцюгах на голе тіло і шкіряному плащі

Колишня дівчина Каньє Веста обрала ризикований і дуже пікантний образ.

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33-річна американська модель та акторка Джулія Фокс продемонструвала свою струнку фігуру у відвертому образі. Ефектне вбрання знаменитість обрала для появи на презентації нової співпраці PrettyLittleThing із супермоделлю Наомі Кемпбелл. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Прогулюючись тротуаром по дорозі на показ Naomi X PrettylittleThing NYFW, Фокс позувала перед камерами практично оголеною, одягнувши тільки крихітний металевий бюстгальтер і відповідні трусики. Верх прикривав тільки соски зірки, а низ ледь приховував її інтимні місця.

Джулія Фокс Фото: Getty Images

На плечі колишня муза Каньє Веста одягнула чорний шкіряний тренч до підлоги, створений супермоделлю Наомі Кемпбелл. Чорні шкіряні черевики та чорна губна помада завершили відвертий ансамбль Джулії.

Джулія Фокс Фото: Getty Images

Джулія Фокс любителька відвертих вбрань, які зробили її однією з найсміливіших ікон моди цього покоління — від образу з презервативів і силіконової сукні з волосся до бюстгальтера з джинсів.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс кардинально змінила імідж.