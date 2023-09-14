Закулисная война в Vogue. Кто подвинет Анну Винтур?

Война за должность главного редактора американского Vogue достигла своего пика.

Некоторые из самых громких имен из мира моды и Голливуда сегодня вечером 14 сентября 2023, соберутся в Королевском театре Друри-Лейн в Вест-Энде на мероприятие, которое провозглашается ответом Лондона на Met Gala (бал Института костюма, который проводится ежегодно под руководством главного редактора Vogue USA — Анны Винтур. C 2014 года отдел костюма в Метрополитен-музее переименовали в "Институт костюма Анны Винтур"). По материалам The Guardian.

Vogue World, описаннный как "многоактный праздник британского исполнительского искусства", был задуман главным редактором Анной Винтур как способ сбора жизненно важных средств для испытывающей трудности лондонской арт-сцены.

Алекса Чанг, Эдвард Эннинфул, Анна Винтур

Часовое вечернее мероприятие будет включать в себя дефиле и живые выступления под руководством режиссера "Билли Эллиота" Стивена Долдри, в состав которого войдут Кейт Мосс, Стормзи, Идрис Эльба и Микаэла Коэл.

Однако это не просто очередной звездный сбор средств.

На фоне слухов о закулисной борьбе за власть между Винтур и уходящим в отставку главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом, это событие стало для Винтур прекрасной возможностью вновь заявить о себе как о самой влиятельной персоне в мире моды.

В то время как Vogue World публично называют шоу, которое "совместно возглавляет" дуэт Винтур-Эннинфул, инсайдеры утверждают, что это во многом "детище Винтур".

Анна Винтур Фото: Getty Images

"Это Анна показывает средний палец всем, кто думал, что с ней покончено", — говорит один из бывших сотрудников, пожелавший остаться неизвестным. "Все дело в утверждении ее власти. Она не дура".

Хотя главный редактор Vogue USA исторически всегда была лидером в моде, с момента своего назначения в 1988 году Винтур последовательно работала над расширением этой власти, часто выходя за рамки индустрии с оборотом в 1,7 триллиона долларов.

Сейчас ее тесные контакты охватывают развлечения, спорт и политику. Она проводила сбор средств для демократов, включая Обаму, и, как говорят, была близким доверенным лицом и бывшим советником звезды тенниса Серены Уильямс, а в 2014 году Нью-Йоркский Метрополитен-музей переименовал свой отдел костюмов в "Институт костюма Анны Винтур".

Событие Vogue World — это возможность продемонстрировать не столько ее саму, сколько ее гигантскую черную книгу контактов.

Говорят, что дизайнер Майкл Корс по ее просьбе перенес показ своего показа на неделе моды в Нью-Йорке с четверга на понедельник, чтобы модели, в том числе Ирина Шейк и Эшли Грэм, могли принять участие в "феерии взлетно-посадочной полосы" Винтур. Между тем, в рекламном видеоролике к мероприятию Vogue World участвуют мэр Лондона Садик Хан, экс-участница Spice Girl, ставшая дизайнером Виктория Бекхэм, участницы Rambert Dance Company, супермодель Наоми Кэмпбелл и сэр Иэн МакКеллен.

С тех пор, как Эдвард Эннинфул сменил Александру Шульман на посту главного редактора британского Vogue в 2017 году, его активно продвигали как замену Анне Винтур, а инсайдеры Condé Nast называли его единственной "реальной угрозой" ее власти.

Анна Винтур и Эдвард Эннинфул

Однако ранее в 2023 году, как сообщается, возник раскол из-за попыток Эннинфула пересмотреть издание Vogue cj 130-летней историей, включая попытку сделать журнал бесполым.

В июне он несколько неожиданно объявил, что уходит со своей должности и вместо этого принимает новую глобальную должность в Condé Nast, которая дает ему "свободу заниматься более широкими творческими проектами".

Первоначально это рассматривалось как поворотный момент для дальнейшего позиционирования Эннинфула как преемника Винтур.

Однако сейчас эта история изменилась. Некоторые описывают новую роль Эдварда как не столько продвижение по службе, сколько средство "подъема вверх".

Эвард Эннинфул

В декабре 2020 года Винтур была назначена глобальным директором по контенту Condé Nast, который стал курировать весь контент компании, за исключением New Yorker, а также определял стратегию Vogue во всем мире в качестве глобального редакционного директора.

Александра Шульман утверждала, что, несмотря на "международное влияние" Эннинфула, он "в конечном итоге всегда играл второстепенную роль после Анны Винтур".

Новый главный редактор британского Vogue после Эннинфула теперь будет рассматриваться как руководитель отдела редакционного контента, а не как главный редактор. Пользователи Condé Nast предполагают, что фаворитом на эту роль является уроженка Лондона Чиома Ннади, которая в настоящее время проживает в Нью-Йорке и возглавляет цифровое подразделение американского Vogue, на эту должность Винтур выдвинула ее в 2020 году.

Чиома Ннади глава цифрового подразделения американского Vogue

"Источники сообщили мне, что Эннинфул, похоже, ожидал, что Анна уйдет к 2023 году, но, конечно, она этого не сделала", — говорит Эми Оделл, автор книги "Анна: Биография".

"Мне также сказали, что Роджер Линч (исполнительный директор Condé Nast) чувствовал себя более комфортно с главой американского Vogue, потому что видение Эдварда Эннинфула считается слишком нишевым для глобального бренда. Анна добилась этих успехов и своей репутации на протяжении удивительно долгого времени".

Эннинфул, первый мужчина и чернокожий человек, занявший должность главного редактора британского Vogue, получил широкую похвалу за расширение границ в глянцевом журнале, в том числе за выбор звезд для обложки, таких как актриса Лаверна Кокс, которая является трансгендером а в июне на обложке появилась персона-инвалид. Однако по мере того, как он приближается к дате своего ухода, некоторые рассматривают событие Vogue World как последний рекламный ход Винтур.

"У нее ненасытное стремление развивать бренд", — говорит другой бывший сотрудник американского Vogue. "Даже когда отрасль была в смятении, Анна смогла использовать еще больше власти, защитить свое положение и расширить свое влияние".

Инсайдеры теперь говорят, что напряженность в Доме Vogue достигла рекордно высокого уровня. Вместо того, чтобы отказаться от власти, контроль Винтур над британским брендом усиливается: ее американская команда тесно сотрудничает с лондонской командой, а звонки через Zoom запланированы на все часы дня и ночи.

"Анна обладает замечательным умением добиваться успеха", — говорит Оделл. "Она так долго закладывала основу для своего положения на вершине пирамиды. И позаботилась о том, чтобы ее Vogue стал бьющимся сердцем всего этого".

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