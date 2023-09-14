Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл не взяли детей в Европу

Сейчас супруги находятся в Германии на Играх Непокоренных 2023.

Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл не взяли с собой детей во время путешествия в Европу в сентябре 2023 года. Об этом пишет Hello Magazine.

На этой неделе герцог и герцогиня Сассекские отправились в Дюссельдорф, Германия, на Игры Непокоренных — соревнования для раненых военных и ветеранов, которые основал принц Гарри в 2014 году. Международное спортивное мероприятие продлится до 16 сентября.

Во вторник, 12 сентября, королевская пара воссоединилась на сцене, когда Меган произнесла речь о важности сообщества Invictus Games. В своем обращении экс-актриса также кратко рассказала о своих двух детях и выразила надежду однажды взять их с собой на Invictus.

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Она сказала: "Как и многие из вас, это о семье, друзьях и сообществе, которое создали Invictus, которое создал Fisher House, поэтому мне просто пришлось провести немного больше времени дома, чтобы организовать наших детей, молочные коктейли, доставку в школу, а затем я приземлилась несколько часов назад", — призналась жена принца Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Однако двое детей принца Гарри и Меган, четырехлетний принц Арчи и двухлетняя принцесса Лилибет, не сопровождали своих родителей во время путешествия в Германию.

Их отсутствие не является неожиданностью, учитывая, что Арчи и Лилибет не привыкли путешествовать на большие расстояния в столь юном возрасте.

Вполне вероятно, что королевские дети остались в доме семьи в Монтесито, штат Калифорния, с няней или матерью Меган, Дорией Регланд, которая взяла на себя обязанности по уходу за детьми.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, герцоги Сассекские планируют приобрести еще одно жилье в Калифорнии.

Также Фокус писал об образе Меган Маркл во время первого появления на Играх Непокоренных-2023.