Гибель Зевса: самый высокий пес в мире умер в три года (фото, видео)

Остеосаркому у Зевса диагностировали в конце лета. Много людей сбрасывались деньгами на его лечение, однако болезнь оказалась сильнее.

Самая высокая собака в мире, дог Зевс, рост которого в холке составлял 105 см, скончался в возрасте трех лет после борьбы с остеосаркомой (рак костей). Об этом сообщается на странице животного, на которую были подписаны более 17 тысяч человек.

Онкологию у Зевса диагностировали в конце лета.

"С большой печалью мы сообщаем, что на этой неделе у Зевса диагностировали рак. У него очень агрессивная остеосаркома на ноге. У нас есть несколько вариантов лечения, но мы со смирением просим поддержки. Без вашей помощи наши возможности лечения очень ограничены. Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования, даже 5 долларов имеют огромное значение. Если вы не можете внести финансовый вклад, пожалуйста, поделитесь публикацией!" – написала 27 августа его хозяйка Бриттани Дэвис из Бедфорда, штат Техас.

Бриттани удалось собрать 12 244 доллара из запланированных 20 тысяч, и пока продолжалось лечение, Дэвис публиковала обновления на странице сбора средств, чтобы люди точно знали, что происходит. Владельцы Зевса демонстрировали его мужественную борьбу с болезнью, которая, к сожалению, оказалась сильнее. Противостояние с раком лишило его одной ноги и привело к тяжелому приступу пневмонии.

"Мой Зевзи ушел. Ему больше не больно. Мама каждую секунду держала его за голову и чесала уши. Его очень, очень любили. За короткое время он прожил большую жизнь. Его врачи испробовали абсолютно все, но он был слишком болен. Спасибо каждому человеку, который посылал нам любовь и молитвы. Пожалуйста, храните нашу семью в своих молитвах в это очень трудное время", – говорится в публикации за 13 сентября.

История Зевса

Зевс – серо-коричневый немецкий дог, который в 2022 году Книгой рекордов Гиннеса был признан самой высокой ныне живущей собакой (самцом) в мире.

Об этой собаке Бриттани мечтала с самого детства. По счастливой случайности у ее брата Гарретта был коллега, который их разводил. Он подарил сестре восьминедельного щенка, который моментально стал ее другом. В помете из пяти щенков Зевс был самым крупным.

"Он был большой собакой с тех пор, как мы его купили, даже для щенка. У него были огромные лапы", – вспоминает Бриттани, которая поначалу боялась, что дома живет такая большая собака, но это оказалась любовь с первого взгляда.

Немецкие доги изначально были выведены для охоты на свиней и использовали свой большой рост, чтобы защищать женщин, едущих в экипажах, бегая рядом с ними. Однако Бриттани рассказывала, что Зевс предпочитал гораздо более непринужденный подход к жизни:

"Зевс был бы в ужасе от свиньи. Он боится дождя, поэтому о свиньях не может быть и речи".

Пес проводил дни, гуляя с владельцами по окрестностям, а особенно любил фермерский рынок в Далласе. Там его знали все местные продавцы и норовили всегда чем-нибудь угостить.

Несмотря на размеры, Зевс был очень дружелюбным псом и ладил с собаками любых размеров. Кроме него, в семье Бриттани есть еще три австралийские овчарки, а также кошка.

Не обходилось и без шалостей. Пес любил воровать детские соски с прилавков и еду, которую там видел.

По словам Бриттани, содержание такой собаки – дорогое удовольствие, поэтому, планируя завести крупную породу, следует быть готовыми к большим тратам на корм. Хозяйка рассказывает, что в день он съедал 12 чашек корма, пил воду из раковины, а еще любил яичницу и кубики льда.

Еще год назад ветеринары были в восторге от того, что у Зевса отличное здоровье, хотя немецкие доги, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни, чем другие собаки из-за их огромных размеров. Немецкие доги часто доживают до семи или десяти лет.

На пути к рекорду

Идея обратиться в Книгу рекордов Гиннеса впервые возникла на семейном собрании, когда было высказано предположение, что Зевс, вероятно, был выше, чем бывшая самая высокая из ныне живущих собак (самец).

"Мы даже не думали, что это возможно. Но как только мы измерили его, то поняли, что, вероятно, так оно и было. Это было ураганно и неожиданно. Мы никогда не думали, что у нас будет самая большая из ныне живущих собак", – говорила Бриттани.

Ранее Фокус писал, что в США пропавшая собака воссоединилась с семьей спустя 12 лет.