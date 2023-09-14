Стало известно, что находится в таинственном небоскребе без окон из "Секретных материалов" (видео)

Огромное здание возвышается посреди Нью-Йорка и уже обросло множеством легенд и теорий заговора.

Люди в социальных сетях озадачены загадочным 40-этажным небоскребом в Нью-Йорке. Жуткое здание без окон выделяется на фоне других строений и привлекает внимание. Оно высотой в сорок этажей и хранит все свои тайны внутри. Даже актер Том Хэнкс в 2017 году писал в соцсетях, что это "самое страшное здание", что он видел. Об этом пишет Daily Mail.

Таинственный небоскреб неоднократно появлялся в фильмах и сериалах. Его дебют состоялся в фильме "Зимние убийства" 1979 года, после оно появлялось в сериалах "Секретные материалы" и "Мистер Робот". Но вокруг него витает ореол таинственности и небоскреб даже считают базой "Людей в черном" и убежищем вампиров, ведь именно кровососы боятся солнечного света.

Сюжет о небоскребе AT&T Long Lines

Каждые несколько лет изображения и видео жуткого небоскреба вновь циркулируют в социальных сетях и вызывают новые вопросы. Еще в 2017 году даже Том Хэнкс написал в Твиттере: "Это самое страшное здание, которое я когда-либо видел! Что происходит там внутри?".

После того как видео здания были опубликованы на этой неделе в Twitter и Reddit, комментаторы начали спорить о том, что находится внутри: один человек написал: "Источает атмосферу МИ-6", а другой пошутил: "Людям-ящерам не нужны окна". Правда о том, что на самом деле представляет собой это здание, не совсем соответствует диким теориям об инопланетянах и вампирах. Но оно достаточно интересно и обладает собственной историей.

Небоскреб AT&T Long Lines

Небоскреб высотой 170 метров расположен по адресу Томас-стрит, 33 в Нью-Йорке. Известен он как небоскреб Long Lines. Здание было спроектировано и построен в период с 1969 по 1974 год для размещения телефонного коммутационного оборудования AT&T (Американской телефонной и телеграфной компании) — одного из важнейших телекоммуникационных узлов в США. Спроектировал его архитектор Джон Карл Варнеке.

Внутри небоскреба AT&T Long Lines Фото: Соцсети

Для оборудования требовалось много места и безопасность, поэтому этажи здания выше среднего (5,5 метров). Несмотря на то, что его высота равна 40-этажной башне, на самом деле в нем всего 29 этажей. Ходят слухи, что небоскреб изначально был спроектирован таким образом, чтобы выдержать ядерный взрыв, и в нем было достаточно еды, чтобы в случае катастрофы обеспечить жизнь 1500 людям в течение двух недель. Наружные стены сделаны из железобетона и облицованы шведским гранитом.

Для чего небоскреб AT&T Long Lines используется сегодня?

С момента постройки башня без окон функционировала как междугородная телефонная станция AT&T до 1999 года, когда компания переехала в другое место. Сегодня небоскреб без окон все еще иногда используется по своему первоначальному назначению для коммутации телефонной связи некоторыми местными операторами связи.

Вход в небоскреб AT&T Long Lines Фото: Скриншот

Сообщается, что другие части здания используются в качестве центра обработки данных с высоким уровнем безопасности. Сейчас оно более известно как Томас-стрит, 33, а не как здание AT&T или здание Long Lines.

Темные тайны небоскреба Long Lines

Расследование The Intercept в 2016 году показало, что когда дело доходит до этого здания, есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Они, как и множество сторонников теории заговора, считают, что это секретная база АНБ (Агентства национальной безопасности). Их расследование, включающее в себя просочившиеся документы Эдварда Сноудена, предоставило "убедительные доказательства" того, что дом 33 по Томас-стрит служил местом наблюдения АНБ под кодовым названием "Титанпойнт".

Кадр из 2 серии 11 сезона "Секретных материалов" Фото: Скриншот

Ресурс The Intercept утверждает, что, по словам бывшего инженера AT&T, "существует крупный международный "шлюз", который маршрутизирует телефонные звонки между Соединенными Штатами и странами по всему миру". Как сообщается, агентство прослушивало эти звонки из охраняемого помещения в здании AT&T, которое является одним из самых важных мест наблюдения Агентства национальной безопасности в Соединенных Штатах.

В просочившихся документах Эдварда Сноудена утверждается, что это сооружение использовалось для слежки за телефонными звонками, сообщениями и онлайн-активностью и все происходящее в нем носило таинственное название "Проект X". АНБ отказалось дать The Intercept комментарий по поводу расследования, а что на самом деле происходит за дверями здания, остается загадкой.

Каковы еще теории?

Некоторые пользователи социальных сетей склоняются к диким теориям, что в бетонном небоскребе скрываются вампиры, или там исследуют инопланетян. Другие считают, что это убежище для настоящих "Людей в черном". Третьи шутят, что здание напоминает монументальные сооружения из "Дюны", или убежище Бэтмена.

Напомним, в этом году исполнилось 50 лет Башне Монпарнас, единственному небоскребу Парижа, который все ненавидят.