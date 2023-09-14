Новолуние в Деве 15 сентября 2023 года: что можно и нельзя делать
Завтра, 15 сентября, состоится Новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.
Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит Новолуние в сентябре и что нельзя делать во время этой фазы Луны.
Когда наступит Новолуние?
Новолуние в Деве наступит в пятницу, 15 сентября, в 04:39 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.
Первое осеннее Новолуние в этом году произойдет в знаке Девы, которая любит порядок и ясность в вещах, мыслях и эмоциях. Соответственно, стоит позаботиться об уборке пространства, а также о духовном очищении. Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.
Что можно делать во время Новолуния:
- планировать ближайшее будущее;
- решать финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься творчеством;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чек ап организма;
- заниматься домашними и бытовыми делами.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl