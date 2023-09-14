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Новолуние в Деве 15 сентября 2023 года: что можно и нельзя делать

Наталья Гулий
Фото: Getty Images

Завтра, 15 сентября, состоится Новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.

Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит Новолуние в сентябре и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Когда наступит Новолуние?

Новолуние в Деве наступит в пятницу, 15 сентября, в 04:39 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.

Первое осеннее Новолуние в этом году произойдет в знаке Девы, которая любит порядок и ясность в вещах, мыслях и эмоциях. Соответственно, стоит позаботиться об уборке пространства, а также о духовном очищении. Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

  • планировать ближайшее будущее;
  • решать финансовые вопросы, раздавать долги;
  • заниматься творчеством;
  • заниматься благотворительностью;
  • физические нагрузки;
  • заниматься йогой и медитациями;
  • делать чек ап организма;
  • заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

  • начинать новые важные дела (только планировать);
  • путешествовать, особенно далеко;
  • делать уколы красоты и пластические операции;
  • употреблять алкоголь и жирную пищу;
  • совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl