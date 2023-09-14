Меган Маркл чувствовала себя "отчужденной" после свадьбы с Гарри, — эксперт

Американская актриса и внук королевы Елизаветы II поженились в мае 2018 года.

Меган Маркл была недовольна, когда ей сказали остаться в Ноттингемском коттедже, а не в Кенсингтонском дворце после ее свадьбы с принцем Гарри. Об этом пишет Mirror.

По словам автора "Скандалы королевских дворцов" Тома Куинна, бывшая актриса чувствовала себя "отчужденной", когда они с возлюбленным переехали в дом с двумя спальнями, который расположен на территории Кенсингтонского дворца.

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Куинн сказал, что Маркл, похоже, была "увлечена" идеей королевской семьи и была разочарована, узнав, что она будет жить "в маленьком коттедже", а не во дворце.

"Я думаю, что на самом деле она не слишком увлекалась этим", — сказал эксперт.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Однако авторы "В поисках свободы" Каролин Дюранд и Омид Скоби утверждали, что супруги были в восторге от того, что жили в причудливом бунгало.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

"Она [в Ноттингем Коттедж] с Гарри чувствовала себя как дома — она всегда могла цвести там, где ее посадили, но она не переехала в Лондон, чтобы начать новую работу", — добавили они. "Она переехала в Лондон, чтобы начать новую жизнь".

Ноттингемский коттедж был первым супружеским домом герцога и герцогини Сассекских, подаренным покойной королевой Елизаветой II, прежде чем они переехали в Фрогморский коттедж в Виндзоре.

В 2020 году Гарри и Маркл переехали в Монтесито, штат Калифорния, после того, как решили отступить от должности старших членов королевской семьи.

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